Mercedes-Benz A-class Concept – акцент №1 «Автоцентра на Московском»

Генеральное представительство Mercedes-Benz в Украине, компания «АвтоКапитал», входящая в группу компаний УкрАВТО, представляет специального гостя «Автоцентра на Московском» - Mercedes-Benz A-class Concept

Креативную команду дизайнеров Mercedes-Benz воодушевили на облик Concept A ветер, волны и самолеты. Именно этим объясняется его сногсшибательный дизайн в стиле futuristic. Передняя часть с почти вертикальной решеткой радиатора сильно напоминает Mercedes SLS AMG и Mercedes CLS. Этот элемент останется в серийной модели без изменений. В профиле автомобиля доминируют два встречных изгиба, придающие образу динамику. Линия крыши опускается в задней части, как это принято на купе. Свесы кузова выполнены экстремально короткими, что еще раз подчеркивает спортивный характер Mercedes-Benz A-class Concept.

«Mercedes-Benz A-class Concept завораживает настолько, что сперва даже не верится, что это автомобиль и он динамичен. Еще по эскизам дизайнеров Mercedes-Benz было понятно, что это революция формы, - говорит Хериберт Мюллер, глава правления генерального представительства Mercedes-Benz в Украине. – В Украине новое поколение A-class появится в сентябре, непревзойденный автомобиль в своем классе».

Внешне Mercedes-Benz A-class Concept выглядит спортивно и смело, под капотом находится новый 4-х цилиндровый двигатель с турбиной серии M270, расположенный поперечно над передним мостом. Из объема два литра двигатель развивает мощность 210 л. с. Использование известной по другим моделям Мерседес технологии BlueEfficiency новый Mercedes-Benz A-class обещает быть экономичным. Также есть система предотвращения столкновений и адаптивный тормозной ассистент.

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