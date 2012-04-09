Мягкость MEDOFF признана в мире

MEDOFF завоевал Золотую медаль самого авторитетного дегустационного конкурса San Francisco World Spirits Competition, входящего в ТОП-10 наиболее значимых отраслевых конкурсов в мире.

Миру не помешает немного мягкости. К такому мнению пришли мировые дегустаторы и независимые эксперты самого влиятельного отраслевого конкурса San Francisco World Spirits Competition (США). Среди рекордного количества представленной продукции в этом году - 1215 напитков из более 60-ти стран, украинский MEDOFF не только завоевал золотую медаль, но и вошел в 20-ку лучших водок мира.

Ежегодный смотр напитков в Сан-Франциско проводился уже в двенадцатый раз и его признание является наиболее авторитетным и независимым для производителей алкогольной продукции. Победители определялись путем «слепой дегустации» экспертами ресторанного и гостиничного бизнеса, профессиональными дегустаторами, известными отраслевыми журналистами, крупными закупщиками и консультантами.

*** San Francisco World Spirits Competition (SFWSC) – значимый отраслевой конкурс в мире. Ежегодно известные мировые производители алкоголя предоставляют на оценку независимого жюри в Сан-Франциско лучшие продукты.