Киев. 10 апреля. УНИАН. В рамках благотворительного проекта “Открой ребенку мир!” 88 детей из интернатов летом отдохнут в Турции.

Об этом директор Украинской биржи благотворительности Павел Новиков сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Целью этого проекта является предоставление возможности ребенку из интернатного заведения показать, что его успехи оценены еще кем-то, кроме воспитателей и директоров школы», - заметил П.Новиков.

Соответственно, сообщил он, Украинская биржа благотворительности совместно с туристическим оператором Anex tour («Анекс-тур») и МБФ "Новое поколение" объявили конкурс среди детей 8-ми интернатных заведений в разных областях Украины. По результатам конкурса отметят победителей за особые успехи в учебе, спорте или творчестве.

Также П.Новиков заметил, что в рамках проекта известные успешные люди проведут для детей мастер-классы по мотивации для достижения успехов в творчестве, учебе и спорте. Одной из первых, кто согласился принять участие в проекте, стала телеведущая Оксана Гутцайт.

Генеральный директор компании Anex tour Мехмет Гюндогду информировал, что дети-победители конкурса поедут в Турцию в июне. Всего будет четыре группы детей, которые неделю будут отдыхать в пятизвездочной гостинице в Анталии. Также будут оплачены расходы на авиаперелеты, проживание, страховку, трансферы и экскурсии.

Руководитель фонда “Новое поколение” (оператор помощи ubb.org.ua) Нина Голобородько заметила, что детей во время отдыха будет сопровождать представитель фонда и воспитатели из школ-интернатов.

Она также сообщила, что конкурс уже стартовал в школах-интернатах. «По тем предварительным результатам, которые нам направляют, деть действительно идут к цели, для этих это действительно стимул», - добавила Н.Голобородько.

В свою очередь, атташе по вопросам культуры и информации Посольства Республики Турция в Украине Берат Йылдыз выразил надежду, что благодаря этому проекту в будущем турецкие дети смогут отдохнуть в Украине, в частности, в международном центре «Артек».

П.Новиков также отметил, что на реализацию данного благотворительного проекта уже собрано 95% необходимых средств. Он призвал небезразличных людей помочь собрать для детей остальную сумму, в частности, на оформление документов для выезда.

Поддержать проект можно на сайте ubb.org.ua. Постоянный адрес проекта “Открой ребенку мир!” - ubb.org.ua/uk/project/248.