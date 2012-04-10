Национальная конфедерация профсоюзов предлагает ввести суды по трудовым спорам и усилить ответственность работодателей за нарушение КЗоТ

Киев. 10 апреля. УНИАН. Национальная конфедерация профсоюзов Украины предлагает ввести суды по трудовым спорам и усилить ответственность работодателей за нарушение КЗоТ.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил генеральный секретарь Национальной конфедерации профсоюзов Украины, председатель Общественной палаты Украины Петр Петриченко.

«Если возникает спор, то не надо ходить в комиссии по трудовым спорам, не ходить к дяде и решать какие-то вопросы. По нашему мнению, необходимо ввести, как в Великобритании, специализированные трудовые суды, которые могут хотя бы и за 15 минут рассмотреть спор по трудовому вопросу», - отметил он.

Кроме того, по мнению П.Петриченко, на сегодня нет необходимости принимать проект Трудового кодекса, который был принят Верховной Радой в первом чтении в мае 2008 года, а необходимо просто усилить ответственность работодателя за нарушение КЗоТ.

П.Петриченко также считает, что новый Трудовой кодекс не будет решать проблемных вопросов на рынке труда, к тому же, создаст новые.

«Более 75% работодателей нарушают нормы Кодекса законов о труде... Мы фиксируем то, что на сегодня в нашем обществе есть, то есть уже в законе те нарушения работодателей, которые они допускали в течение 20 лет. И в случае принятия этого Трудового кодекса, на наш взгляд, существенно вырастет эксплуатация трудящихся, вырастет безработица, упадет заработная плата людей... и вырастет теневой сектор экономики», - отметил он.

Против принятия проекта Трудового кодекса в редакции от 2008 года выступает и первый заместитель председателя Социалистической партии Украины, председатель Союза женщин Украины «За будущее детей» Валентина Семенюк-Самсоненко. По ее словам, работодатель не имеет права увольнять работников без предоставления им права оспорить данное решение, что не предусматривается новым Трудовым кодексом.

Как отметила руководитель исполкома Общественной палаты Украины Неля Ткачук, данный проект Трудового кодекса также характеризуется возможностью двойной трактовки: «Новый Трудовой кодекс громоздкий, он не имеет единых принципов построения, он характеризуется возможностью двойного трактования отдельных его положений».