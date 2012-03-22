Недорогие билеты на iForum-2012

Началась регистрация участников и продажа билетов на форум - iForum-2012. В течение недели стоимость одного билета составит 300 грн. Но с приближением даты проведения мероприятия, цена участия будет повышаться. Условия регистрации и приобретения билетов - на сайте iforum.ua

Официальному открытию регистрации предшествовал период продаж до объявления программы форума, среди тех, кто знает мероприятие не один год. На сегодняшний день продано уже 739 билета. Напоминаем, что организаторы в этом году ожидают на форуме более 4-4,5 тысяч участников.

Мероприятие пройдет в классическом формате одновременных четырех потоков в режиме нон-стоп: интернет-бизнес, интернет-реклама, технологии и социальные медиа.

В этом году в потоке интернет-бизнес участников ожидают такие знаковые фигуры Интернета как Антон Носик (LiveJournal), Виктор Достов (президент российской ассоциации "Электронные деньги"), Игорь Горин (директор Portmone.com). В этом потоке выступит также представитель Google - Mohammad Gawdat (вице-президент, развивающиеся рынки).

В самом трендовом потоке - соцмедиа - выступят представители наиболее популярных сетей - ВКонтакте и Facebook. В рубрике мобайл выступит разработчик из западной Украины Макс Грынив, создавший игру Contre Jour, которую Apple назвала игрой года для iPad.

В рамках технологического потока планируется рассмотреть провокационные вопросы в сфере веб-разработки, мобильных платформ и приложений под соцсети.

iForum — это площадка для обретения новых знаний, партнеров по бизнесу, привлечения средств для своего стартапа. И просто место, где можно завязать интересные и полезные знакомства. Здесь можно увидеть вживую тех, кто начинал Уанет и Рунет, и тех, кто его активно развивает сегодня.

Конференция пройдет 17 апреля в Международном выставочном центре (Броварской пр-т, 15).

Напоминаем, что открыта аккредитация СМИ и независимых журналистов.

Пресс-центр iForum'a:

Валентина Гнилуша

067 726 82 80

gnilusha.v@gmail.com

*** Форум интернет-деятелей (iForum) - самая большая оффлайн-конференция в Украине. Форум является общественным движением, созданным группой энтузиастов, и посвящен проблемам развития Интернета. Проходит ежегодно в апреле, начиная с 2009 года. В 2011 количество участников - 3743 человек - было сочтено рекордным для профильных оффлайн-мероприятий Уанета. В результате чего iForum был признан Национальным реестром рекордов самой большой конференцией в Украине.