Киев. 11 апреля. УНИАН. Тяжелобольные украинцы требуют своевременно объявить тендеры на закупку лекарств.

Об этом сегодня шла речь на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Почетные тендерные грабли», которую проводили общественные организации Украины при участии пациентов, больных, в частности, раком, ВИЧ, туберкулезом, гемофилией.

Представители общественных организаций обратились к чиновникам Министерства здравоохранения с требованием не допустить повторения прошлогодней ситуации, когда вследствие затягивания тендеров не было закуплено жизненно необходимых лекарств.

Они заявили, что на сегодня в Украине критические сроки для объявления тендеров. Тендерный процесс занимает полгода и все тендеры должны объявляться в конце февраля, чтобы пациенты получили лекарства в августе. По состоянию на середину апреля ни одного тендера не было объявлено, а по некоторым препаратам комиссии отозваны, объяснили участники пресс-конференции.

Ввиду того, что затягивание тендерных процедур ставит под угрозу жизнь и здоровье пациентов, участники пресс-конференции требуют от Минздрава до 20 апреля объявить конкурс на проведение государственных тендеров на закупку качественных препаратов для всех пациентов с тяжелыми болезнями и до 31 августа обеспечить поставку медицинских препаратов во все больницы Украины.

В частности, Дмитрий Шерембей, имеющий ВИЧ-положительный статус, отметил, что для людей с ВИЧ-инфекцией затягивание процесса закупки лекарств – вопрос выживания.

«В прошлом году тысячи людей прервали лечение в Украине, много пострадало, многие умерли. И ни один чиновник не был наказан. Тысячи страдают за ошибку одного, и в этом году произойдет аналогичное. Два месяца назад все препараты должны были закупить. Мы понимаем, что осенью мы снова будем бегать по аптекам искать таблетки, чтобы выжить. Для ВИЧ-положительного в Украине самое главное - принимать таблетки ежедневно. Я бы предлагал чиновникам не дышать два дня, и они поймут, как жить таким больным без лекарств», - заявил Д.Шерембей.

Как отметили участники пресс-конференции, в Украине много больных с открытой формой туберкулеза, его эпидемию очень сложно преодолеть, поэтому для них крайне важным является лечение.

В частности, социальный работник Киевского противотуберкулезного диспансера, представитель общественной организации «Шаг за шагом» Инна Афанасьева сообщила, что осенью 2011 г. из-за отсутствия лекарств многие больные туберкулезом прервали лечение.

«Их выписывают, болезнь осложняется. Если туберкулез своевременно не лечить, он переходит в мультирезистентную форму, которая лечится намного дольше и тяжелее. Те больные (с туберкулезом), которые имели деньги, могли себе позволить продолжать лечение, кто нет – просто умирали, у некоторых из простой формы туберкулез переходил в мультирезистентную или открытую форму. На дворе – 21-й век, лекарств очень много, и эффективных, а туберкулез мы не можем пролечить из-за отсутствия лекарств в стране», - отметила И.Афанасьева.

Руководитель отдела диагностики и лечения программы «Остановим туберкулез в Украине» фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Наталия Кожан подчеркнула, что лечение мультирезистентных форм туберкулеза очень дорогостоящее, если курс лечения простой формы – 300-400 гривен, то курс устойчивого к лекарствам или мультирезистентного туберкулезу может колебаться от 10 до 100 тысяч долларов на один курс лечения для одного больного.

«Вот как раз для таких пациентов фонд Ахметова закупает лекарства. На сегодняшний день - для 720 больных с мультирезистентой формой. Планируем, что в июне лекарства для них уже будут в Украине», - сказала Н.Кожан.

Все препараты для тяжелобольных, отмечалось на пресс-конференции, уникальные, - их нельзя приобрести срочно и сразу же поставить в больницы. Этих лекарств также нет в свободном доступе, их нельзя купить в аптеке, именно поэтому тяжелобольные становятся заложниками данной ситуации, даже если у них есть средства.

Представители общественных организаций также обнародовали обращение к вице-премьер-министру - министру здравоохранения Раисе Богатыревой, в котором предложили для решения проблемы внести изменения в ст. 2 ч. 4 закону об осуществлении государственных закупок. Таким образом можно выявить особенности осуществления закупки лекарств, зафиксировав сроки обнародования тендерного объявления – первый квартал, а срок закупки препаратов – не позже второго квартала текущего года.

Обращения подписали 5 общественных организаций, которые заботятся о пациентах, живущих с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом, онкологией и гемофилией: благотворительный фонд «Дорадча рада спільнот з питань доступу до лікування в Україні», благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины», опекунский совет Центра детской онкогематологии и трансплантации костного мозга ОХМАТДЕТ, ГО «Всеукраинское общество гемофилии», ВБФ «Запорука».

Справка УНИАН. По официальным данным, свыше 1,5 млн. украинцев живут со смертельными заболеваниями. Среди них 184 тысяч - с ВИЧ и гемофилией, 70 тысяч 828 болеют активным туберкулезом, а 378 тысяч 383 инфицированы туберкулезом и имеют высокий риск заболеть. 960 тысяч украинцев имеют онкологические заболевания. 10 тысяч 61 ребенок живет со смертельными болезнями и ожидает жизненно необходимые лекарства, которые закупаются за средства госбюджета.