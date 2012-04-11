Эксперты заявляют об опасности принятие ВР "неевропейского" закона о местных референдумах

Киев, 11 апреля. УНИАН. Председатель совета Лаборатории законодательных инициатив Игорь Когут и эксперт этой организации Александр Заславский заявляют об опасности принятия Верховной Радой Украины "неевропейского" закона о местных референдумах.

Об этом И.Когут и А.Заславский заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН, комментируя принятие в первом чтении законопроекта "О местном референдуме".

"Существует опасность, что законопроект не будет отвечать как европейским стандартам, так и запросам гражданского общества", - сказал А.Заславский.

В частности, эксперт уточнил, что в законопроекте сохранены устаревшие положения из действующего закона относительно выдвижения инициативной группы на общем собрании граждан, процедура которого должна быть прописана в уставе города или села. "Но далеко не во всех городах есть уставы", - отметил он.

Кроме того, по словам А.Заславского, в самом законопроекте частично прописываются требования для проведения соответствующего собрания, что может значительно усложнить процедуру инициации местных референдумов. "Эти и другие риски лишь усиливают негативные тенденции последовательного ограничения политической свободы местного самоуправления и роста их ресурсной зависимости от правительства", - считает эксперт.

В свою очередь, И.Когут добавил, что Лаборатория законодательных инициатив, представители которой включены в состав рабочей группы по доработке законопроекта, вместе со своими региональными партнерами начали проект "Реформа института местного референдума: участие граждан в управлении" для разработки законодательных рекомендаций с учетом норм соответствующих международных документов.

"Мы проводим экспертные опросы и фокус-группы, цель которых - вовлечь гражданское общество в процесс подготовки закона о местных референдумах. Рекомендации будут переданы в парламентский комитет по вопросам государственного строительства и местного самоуправления ко второму чтению законопроекта", - сообщил И.Когут.

По мнению экспертов, наиболее проблемными в дискуссии есть вопросы относительно норм кворума явки участников для признания референдума состоявшимся, а также относительно регистрации только одной инициативной группы по одному вопросу, которая имеет право открыть фонд местного референдума для сбора средств на его проведение. "С одной стороны, таким способом ограничивается право не согласных с этой инициативой на привлечение финансовой поддержки, а с другой - отсутствуют нормы, которые регулировали бы финансовое обеспечение проведения агитации политическими партиями или общественными организациями", - считает А.Заславский.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 19 апреля 2011 года приняла в первом чтении проект закона "О местном референдуме" при поддержке 235 из 370 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Этим законопроектом определяются правовые принципы, организация и порядок проведения местных референдумов с целью обеспечения прав членов территориальных общин сел или добровольного объединения нескольких сел, поселков, городов, районов в городах решать вопросы местного значения.

Определено, что местный референдум может быть императивным, консультативным, повторным.

Граждане, признанные судом недееспособными, и граждане, по приговору суда находящиеся в местах лишения свободы, не имеют права голоса на местном референдуме, не могут инициировать проведения местного референдума, а также принимать участие в других действиях по подготовке и проведению местного референдума.

Принадлежность гражданина Украины к соответствующей территориальной общине определяется его зарегистрированным местом проживания согласно Закону “О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине”.

Местный референдум является прямым: вопросы местного значения, вынесенные на голосование, решаются участниками местного референдума непосредственно. Голосование во время местного референдума является тайным. Какой-либо контроль над волеизъявлением участников местного референдума запрещается.

На местный референдум могут выноситься вопросы местного значения.

Исключительно местным референдумом в соответствующих административно-территориальных единицах решаются вопросы реорганизации или ликвидации действующих коммунальных дошкольных учебных заведений, а также дошкольных учебных заведений, созданных бывшими сельскохозяйственными коллективными и государственными хозяйствами.

На местный консультативный референдум не могут выноситься вопросы о досрочном прекращении полномочий сельских, поселковых, городских, районных в городе советов, сельских, поселковых, городских голов и вопросы, которые в соответствии с законом решаются исключительно местным референдумом.

Вопросы местного значения могут выноситься в форме: проекта решения местного референдума - на императивный местный референдум; вопроса с целью выяснения мнения относительно предложения решения вопроса местного значения (вопрос) - на консультативный местный референдум.

В законопроекте определено, что проекты решения или вопроса, которые выносятся на местный референдум, должны иметь четкую формулировку, не допускающую различных толкований.

На местные референдумы не выносятся вопросы, касающиеся местного бюджета, местных налогов и сборов, установления тарифов на жилищно-коммунальные услуги, вопросы, принадлежащие к компетенции государственных органов, а также кадровые вопросы и пр..

Местный референдум назначается территориальной избирательной комиссией.

Местный референдум назначается по требованию не менее одной десятой части участников местного референдума, являющихся членами соответствующих территориальных общин, и по требованию других субъектов, определенных законом.

Местный референдум относительно досрочного прекращения полномочий сельского, поселкового, городского головы назначается также по требованию сельского, поселкового, городского совета; относительно досрочного прекращения полномочий сельского, поселкового, городского, районного в городе совета - сельского, поселкового, городского головы; относительно образования (необразования) районных в городе советов - половины от общего состава депутатов городского совета.

Сбор подписей участников местного референдума для проведения местного референдума по инициативе одной десятой части участников местного референдума, являющихся членами соответствующих территориальных общин, организует и осуществляет инициативная группа по местному референдуму, которая создается в соответствии с этим законопроектом.

Инициативная группа по местному референдуму образуется на общем собрании граждан, в котором принимают участие не менее:

50 участников местного референдума - для проведения местных референдумов на территории села или добровольного объединения нескольких сел, поселка, района в городе;

100 участников местного референдума - для проведения местных референдумов на территории города районного значения;

150 участников местного референдума - для проведения местных референдумов на территории города областного или республиканского в Крыму значения;

200 участников местного референдума - для проведения местных референдумов на территории Киева и Севастополя.

В территориальных общинах численностью менее 100 участников местного референдума инициативная группа по местному референдуму создается в составе не менее трех человек на общем собрании граждан, в котором принимает участие не менее 10% участников местного референдума.

Инициативная группа по местному референдуму имеет право открыть счет фонда местного референдума для организации сбора подписей участников местного референдума в поддержку выдвижения инициативы относительно проведения местного референдума и агитации местного референдума за счет средств членов инициативной группы по местному референдуму и добровольных взносов.

Инициативная группа по местному референдуму имеет право открыть только один счет и только в национальной валюте.

В законопроекте определены порядок и сроки сбора подписей участников местного референдума инициативной группой по местному референдуму.

Результаты местного императивного референдума оформляются решением местного референдума (в случае его одобрения), содержание которого отвечает содержанию принятого на местном референдуме решения. Такое решение удостоверяется главой территориальной комиссии и печатью этой комиссии.

Форма решения местного референдума устанавливается Центральной избирательной комиссией.

Внесение изменений, дополнений в решение местного референдума или его отмена проводятся только местным референдумом.

Решения местного референдума имеют высшую юридическую силу относительно актов органов местного самоуправления и их должностных лиц.

Местный консультативный референдум проводится в предусмотренном этим законопроектом порядке по инициативе сельского, поселкового, городского, районного в городе совета и по решению территориальной комиссии с целью выяснения мнения членов территориальных общин относительно решения вопросов местного значения.

Результаты местного консультативного референдума рассматриваются и учитываются во время принятия решений соответствующими органами местного самоуправления или их должностными лицами.

Решения местного совета, которые не отвечают результатам местного консультативного референдума, могут быть приняты только тогда, когда за их принятие проголосовало не менее двух третей от общего количества депутатов соответствующего местного совета.

Решения исполнительного комитета сельского, поселкового, городского, районного в городе совета, которые не отвечают результатам местного консультативного референдума, могут быть приняты только тогда, когда за их принятие проголосовало не менее двух третей от состава соответствующего исполнительного комитета совета.

Законопроектом определены финансовое и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения местного референдума.