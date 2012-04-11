Украинский рынок бытовых кондиционеров в 2011 году вырос на 5% – до 500 тыс. штук – эксперт

Киев. 11 апреля. УНИАН. Рынок бытовых кондиционеров Украины в 2011 году вырос на 5% по сравнению с 2010 годом – до около 500 тыс. шт.

Такие данные на пресс-конференции в УНИАН озвучил директор компании «Ликонд», которая является авторизированным торговым партнером японской корпорации Daikin, Владимир Степура.

По его словам, по оценкам специалистов компании «Ликонд», главной особенностью 2012 года станет сложность прогнозирования ситуации на украинском климатическом рынке, в связи с этим - сложность планирования управленческой деятельности в кондиционерном бизнесе в целом, и, как результат, снижение рентабельности кондиционерного бизнеса.

При этом В.Степура озвучил 3 возможных варианта развития ситуации (в количественном выражении) на украинском кондиционерном рынке в 2012 году: оптимистичный - снижение объемов рынка на 10%, реалистичный - снижение на 15% и пессимистичный - снижение до 20%. Хотя все операторы рынка, в меру своих сил и возможностей, готовы бороться за то, чтобы удержать рынок от возможного падения.

Среди макро-факторов, которые могут оказать влияние на украинский кондиционерный рынок во второй половине 2012 года, специалисты назвали возможную нестабильность национальной валюты и предстоящие парламентские выборы.

На протяжении всего 2012 года также будет сильно ощутима тенденция первого квартала этого года, когда покупатель стоит перед выбором: «отложить или купить». И если раньше инфляционные ожидания оказывали положительный эффект и стимулировали покупателей к приобретению товаров длительного пользования, то сейчас этого не наблюдается. Также, по мнению В.Степуры, потребителей может ожидать рост цен на кондиционеры воздуха низкого ценового сегмента, особенно бытовой гаммы - в пределах 15%.

Эксперты также обратили внимание на усиление влияния экологической составляющей на развитие кондиционерного бизнеса. Так, Алексей Новожилов, руководитель отдела маркетинга компании «Ликонд», отметил возрастающее внимание потребителей к эко-характеристикам климатической техники, открывающим новые возможности для производителей оборудования в области кондиционирования, отопления и вентиляции.

В целом, на данный момент ситуацию на кондиционерном рынке Украины эксперты охарактеризовали в следующих цифрах: количество представленных кондиционерных марок на рынке - около 60; количество ведущих дистрибуторских компаний -10; общее количество инсталляционных компаний - более 1500.

В процентном соотношении на рынке преобладают одинарные сплит-системы, холодопроизводительностью 2,0, 2,5 и 3,5 кВт, большая часть из которых - не инверторного типа. По-прежнему, на рынке незначительна доля мульти-сплит систем: в количественном выражении - не более 1%,

Справка УНИАН. Компания «Ликонд» (г. Киев) работает с 2001 года. Представляет полный спектр продукции японской корпорации Daikin: кондиционерное и холодильное оборудование всех видов, конфигурации и системы любой сложности - для жилых помещений, помещений коммерческого и промышленного назначения.

Компания также является официальным дистрибьютором в Украине климатического оборудования компании Hoval (Лихтенштейн).

«Ликонд» имеет дилерскую сеть объемом свыше 200 компаний.