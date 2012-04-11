16-20 мая в Трускавце пройдет Третий Международный кинофестиваль «Золотая пектораль»

Киев. 11 апреля. УНИАН. 16-20 мая в Трускавце Львовской области состоится Третий Международный кинофестиваль «Золотая пектораль».

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил основатель фестиваля Константин Стогний.

Тематика нынешнего фестиваля: документальное и игровое кино, основанное на реальных событиях.

В то же время К.Стогний заметил, что основное направление фестиваля все же документальное кино. «Это та особенность, которая будет в этом году на фестивале», - сказал он.

По его словам, в рамках фестиваля будут представлены как конкурсные, так и внеконкурсные работы.

В состав жюри, кроме него, войдут известные актеры и деятели искусств Лидия Федосеева-Шукшина, Александр Балагура, Сергей Борденюк, Василий Федоришин.

К.Стогний выразил надежду, что сын покойного кинорежиссера, сценариста и продюсера Андрея Бенкендорфа, который был всегда членом жюри фестиваля, Егор Бенкендорф представит отца в нынешнем составе жюри.

Директор фестиваля Анастасия Широкова рассказала, что комиссия из 203 фильмов отобрала на конкурс 19. Внеконкурсная программа пока состоит из 16 фильмов. Но эти цифры, по словам А.Широковой, могут быть еще изменены, поскольку работа по отбору продолжается. В программе фестиваля будут представлены ленты свыше 10 стран мира.

«Мы очень рады, что в фестивале будет принимать участие много украинских фильмов», - также отметила она.

Категории конкурсных показов: Tru.Doc – документальные фильмы (продолжительность: 45+ мин); Tru.Film – игровые полнометражные фильмы (продолжительность: 45+ мин); Tru. Short – короткометражные фильмы (продолжительность: до 55 мин).

Победитель нынешнего кинофестиваля, кроме наградного знака «Золотая пектораль», получит и денежную премию в размере 5000 дол. Кроме того, в каждой категории определяется свой победитель, который получит наградную статуэтку и призы от спонсоров кинофестиваля.

Основатель фестиваля Андрей Лопушанский рассказал, что с 2012 года в рамках кинофестиваля начинается специальное мероприятие – конкурс сценариев будущих фильмов, посвященных Западному региону Украины (история, местность, современность). По его словам, в первую очередь, это конкурс для студентов и молодых режиссеров. Авторы пяти лучших синопсисов будут приглашены в Трускавец на фестиваль «Золотая пектораль», чтобы представить свои проекты и принять участие в рабочих группах. Автор лучшего сценария получает финансовую поддержку от учредителя фестиваля, благотворительного фонда А.Лопушанского, на съемку фильма.