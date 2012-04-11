По случаю 20-летия Райффайзен Банка Аваль, компания Артхаус Трафик и Австрийский культурный форум представляют фестиваль НЕДЕЛЯ АВСТРИЙСКОГО КИНО - коллекцию лучших фильмов Австрии последних лет, которые уже стали весомым вкладом в европейский культурный капитал. Фестиваль пройдет в 6-ти крупнейших городах Украины - Киеве, Донецке, Одессе, Днепропетровске, Харькове и Львове.

Фестиваль откроется в четверг, 12 апреля в Киеве лентой "Фальшивомонетчики" - криминальной драмой в декорациях Второй мировой войны, основанной на реальных событиях. Выдающийся криминальный талант по фальсификации денег по имени Соломон Сорович во время войны попадает в концетрационный лагерь, где вынужден изготавливать фальшивые британские фунты на нужды нацистов. Эта история, экранизированная режиссером Штефаном Рузовицки, стала первым австрийским фильмом, который получил премию Оскар в категории "Лучший фильм на иностранном языке" в 2007 году. Фильм был снят по книге "Мастерская дьявола" Адольфа Бургера, чей сокамерник Соломон Смолянов был ключевой фигурой в нацистской операции "Бернхард", а впоследствии стал прототипом главного героя фильма.

Фильм-открытие киевским зрителям лично представит исполнитель главной роли Соломона Соровича, известный австрийский театральный и кино-актер и режиссер Карл Маркович. 13 апреля почетный гость представит еще один фильм из программы фестиваля, в котором также сыграл одну из главных ролей. В психоаналитической драмеди "Малер на кушетке" о семейных проблемах выдающегося музыканта Густава Малера, Карл Маркович предстает в образе не менее выдающегося австрийца - доктора Зигмунда Фрейда. После показов обоих фильмов актер ответит на все вопросы зрительного зала.

На фестивале НЕДЕЛЯ АВСТРИЙСКОГО КИНО вы также увидите приправленную черным юмором драму "Дыхание" - режиссерский дебют актера Карла Марковича, который принес ему многочисленные награды и призы, в том числе - Гран-при последнего киевского МКФ "Молодость". Также в программе фестиваля - одна из лучших мейнстримных комедий Австрии "Непреднамеренное похищения фрау Эльфриды Отт" с участием популярной престарелой телесериальнои актрисы Эльфриды Отт в блестящей роли самой себя. И, наконец - возможно, самый выдающийся австрийский фильм режисера Михаэля Ханеке "Белая лента", получивший Золотую пальмовую ветвь в Каннах, Золотой глобус, номинацию на Оскар и многочисленные аплодисменты критиков по всему миру.

Расписание фестиваля НЕДЕЛЯ АВСТРИЙСКОГО КИНО

Киев - кинотеатр "Киев" - 12-18 апреля Донецк - Театр кино им. Шевченко - 13-16 апреля Одесса - кинотеатр "Родина" - 19-23 апреля Днепропетровск - кинотеатр "Киностанция" - 19-23 апреля Львов - Львовский Палац Мистецтв - 21-24 апреля Харьков - кинотеатр "Боммер" - 10-16 мая

ПРЕСС-КИТ, АФИША, ВИДЕО-НАРЕЗКУ И КАДРЫ ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА К ФИЛЬМАМ ФЕСТИВАЛЯ МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ "Артхаус Трафик":

http://www.arthousetraffic.com/ru/festivals/austrian-films-week/

Генеральный партнер фестиваля Райффайзен Банк Аваль

Организаторы проекта:

Австрийский культурный форум

Компания “Артхаус Трафик”

Медиа-партнеры:

Генеральный ТВ-партнер MTV Украина

Ретро FM

Фокус

Український Тиждень

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