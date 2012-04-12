Портал ЛІГА.net выпустил специальный проект «Выборы - 2012»

В спецпроекте собрана информация о выборах, их потенциальных участниках и предвыборной борьбе.

«Выборы-2012» включает в себя рейтинги и досье партий, эксклюзивную аналитику, последние новости, мультимедиа и целевой мониторинг печатных СМИ.

В рубрике «Рейтинг партий» в динамике представлены данные опросов ведущих социологических центров. Предвыборные программы, история и данные на лидеров собраны в рубрике «Партии». Представлен новый сервис «Вопрос политику» - любой желающий сможет задать вопрос кандидату или эксперту.

Вскоре будет открыта рубрика «Профиль кандидата» - в ней пользователи портала смогут ознакомиться с досье и предвыборной программой кандидатов в мажоритарных округах.

Ко дню голосования будут выпущены новые разделы спецпроекта, которые позволят быстро получить всю информацию и инфографику об экзит-полах и результатах голосования.

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