Киев. 12 апреля. УНИАН. Власти столицы считают, что театр «Киев» необходимо передать в коммунальную собственность.

Об этом начальник Главного управления культуры и искусств Киевской городской государственной администрации Светлана Зорина заявила во время пресс-конференции в УНИАН.

Она заметила, что управление культуры на 2012 год не внесло театр в свою сеть. «На сегодняшний день театр остался без средств, у него нет финансирование», - объяснила чиновник.

Также С.Зорина напомнила, что Киевский городской совет своим решением от 24 июня 2004 года создал ООО "Муниципальный театр "Киев" с долей горсовета в уставном фонде в размере 51%, а 49% - в собственности ООО «Театр «Четвертая стена».

По словам С.Зориной, еще в 2006 году она выяснила, что некоторые положения устава театра «Киев» противоречат действующему законодательству относительно финансирования и использования бюджетных средств. Она отметила, в уставе театра указано, что он будет иметь два источника финансирования: Киевский городской совет и ООО «Театр «Четвертая стена». При этом С.Зорина заметила, что в 2006-2008 годах театр получал средства из городского бюджета.

«Это нонсенс, мы не выдаем средства на ни одно общество с ограниченной ответственностью» - сказала она, добавив, что для получения таким обществом бюджетных средств необходимо проводить тендер.

В 2008 году руководство театра уже уведомляли о том, что должно состояться собрание Киевского городского совета и ООО «Театр «Четвертая стена» для того, чтобы решить проблемы с уставом театра и его финансированием.

«На 2010-2011 год у нас возникли некоторые проблемы в самом театре», - сказала С.Зорина.

По ее словам, контролирующие органы начали писать обращения в Главное управление культуры КГГА, в частности, налоговая подала представление о расторжении трудового договора с руководителем театра "Киев" из-за задолженности по налогу на землю.

«А мы, как Главное управление культуры, которое выдает средства, ничего сделать не можем, потому что согласно уставу - это общество с ограниченной ответственностью», - заметила она.

По словам С.Зориной, чтобы спасти театр, необходимо провести общее собрание и передать в коммунальную собственность те 49% ООО "Муниципальный театр "Киев", которые сейчас принадлежат ООО «Театр «Четвертая стена».

В противном случае, убеждена она, налоговая, долг перед которой растет ежемесячно, заблокирует счета Главного управления культуры КГГА, и таким образом пострадают все театры.

В то же время, по словам С.Зориной, соответствующее собрание должны были состояться 29 марта, однако представители театра, в частности, директор, на собрание не появились в связи с гастролями.

«На сегодняшний день господин Неведров (директор, художественный руководитель театра «Киев») сказал, что он не видит возможности готовить документы для передачи 49% городу. И таким образом, ситуация зашла в тупик», - констатировала С.Зорина и добавила, что театр перенес собрание на 27 апреля.

При этом, заметила она, за время своей деятельности из городского бюджета театр "Киев" получил 9 млн грн. Управление культуры прекратило финансировать его с января 2012 года. Долг театра по состоянию на январь составлял 1 млн 300 тыс. грн.

В свою очередь, Валерий Неведров заявил, что долги образовались из-за того, что театру приходилось много денег тратить на ремонт запущенного здания бывшего кинотеатра «Краков», который власти выделили театру. «Каждая копейка, заработанная нами, шла на ремонт этого помещения», - сказал он.

В то же время, работники театра, по словам В.Неведрова, не получают заработную плату уже 4 месяца. При этом, по его словам, театр самостоятельно собирается решить свои проблемы по реструктуризации долга.