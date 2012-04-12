Офицеры спецподразделений просят власти Украины разобраться в ситуации с незаконным выделением государственного жилья

Киев. 12 апреля. УНИАН. Офицеры спецподразделений просят Президента Украины, председателя Верховной Рады, генерального прокурора, председателя СБУ и министра внутренних дел разобраться в ситуации вокруг незаконного выделения государственного жилья отдельным сотрудникам спецслужб и правоохранительных органов.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН на тему «Турчинов должен пойти вслед за Луценко?» подполковник милиции в отставке, почетный член Ассоциации ветеранов спецподразделения «К» Петр Арнаутов, об этом говорится в соответствующем обращении, подписанном им и офицером запаса ВСУ Алексеем Мищенко.

«Просим разобраться в ситуации, сложившейся вокруг незаконного выделения, в обход общей очереди, государственного жилья отдельным сотрудникам спецслужб и правоохранительных ведомств», - говорится в обращении.

П.Арнаутов сообщил, что один из таких случаев был описан им в газете «Сегодня» в статье под названием «Вслед за Луценко должен пойти Турчинов» (№ 67 от 26 марта). В статье, в частности, речь идет о том, что руководитель управления по связям с общественностью СБУ Станислав Речинский в 2005 году, когда председателем СБУ был Александр Турчинов, был первоочередно поставлен на квартирный учет и через четыре месяца получил квартиру.

«Поскольку случаи незаконного выделения квартир отдельным сотрудникам, как правило, особо приближенным к руководству силовых и правоохранительных ведомств, за последние 8-9 лет стали системными, требуем привлечь к ответственности всех должностных лиц, которые способствовали или способствуют этому», - добавил П.Арнаутов.

Кроме того, офицеры спецподразделений просят создать в Верховной Раде Временную следственную комиссию, которая бы проверила законность выделения государственного жилья и в случае выявления незаконных действий дала таким фактам соответствующую правовую оценку.

На вопрос, на основании каких данных П.Арнаутов заявляет о нарушении во время выделения квартир в СБУ, он ответил: «Эта информация ко мне попала от моих товарищей, которые сегодня служат или служили в СБУ».

Отвечая на вопрос, насколько этично со стороны подполковника милиции обвинять экс-руководителя СБУ, к ведомству которого он не имеет никакого отношения, в незаконном выделении квартиры, П.Арнаутов сказал: «Я хотел акцентировать внимание, поскольку рыба гниет с головы. Луценко за подобные действия сидит. Я не квалифицирую действия Турчинова, я хочу, чтобы соответствующие органы дали соответствующее заключение по фактам, которые имеют место».