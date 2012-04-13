Большая конференция Уанета iForum

17 апреля в рамках самой большой конференции Уанета iForum пройдет пресс-конференция ключевых фигур украинского и российского рынка Интернет. Формат мероприятия будет демократичным, как и iForum. Пресс-конференция начнется в 11.50 и продлится 1,5 часа.

Поскольку iForum собирает много VIP-персон (они же спикеры в потоках), а пресс-конференция проходит одновременно с потоками iForum`а, то во время пресс-конференции на вопросы журналистов будут отвечать, непрерывно сменяясь более 30 известных интернет-деятелей Уанета и Рунета.

Среди них Антон Носик (SUP), Екатерина Скоробогатова (Facebook), Игорь Ашманов (Ашманов и партнеры), Виктор Достов (Электронные деньги) Борис Ложкин (УМХ) Александр Ольшанский (Интернет Инвест), Алексей Мась (Украинская баннерная сеть) Кирилл Готовцев (Маньяко) Дмитрий Сатин (Юзабилити Лаб), Денис Довгополый (GrowthUP) Алена Владимирская (PRUFFI), Сергей Петренко (Яндекс) и другие.

Напоминаем, что iForum-2012 пройдет 17 апреля в Международном выставочном центре (Броварской пр-т, 15) в формате одновременных четырех потоков: интернет-бизнес, интернет-реклама, технологии и социальные медиа.

Пресс-центр iForum`a:

Валентина Гнилуша

091 940 22 22

gnilusha.v@gmail.com

Справочная информация: Форум интернет-деятелей (iForum) — самая большая оффлайн-конференция в Украине. Форум является общественным движением, созданным группой энтузиастов, и посвящен проблемам развития Интернета. Проходит ежегодно в апреле, начиная с 2009 года. В 2011 количество участников — 3743 человек — было сочтено рекордным для профильных оффлайн-мероприятий Уанета. В результате чего iForum был признан Национальным реестром рекордов самой большой конференцией в Украине.