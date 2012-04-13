Эксперты считают, что предстоящая парламентская кампания будет наиболее коррумпированной за последнее время

Киев. 13 апреля. УНИАН. Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что предстоящая избирательная кампания по выборам в Верховную Раду Украины будет наиболее коррумпированной за последнее время.

Такое предположение А.Голобуцкий высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Эта кампания, скорее всего, будет самая коррумпированная и с самым нерациональным использованием финансов, поскольку, чем меньше срок в нашей стране до избирательной кампании, тем больше крадется денег", - сказал А.Голобуцкий.

Кроме того, по его мнению, участники избирательного процесса будут активно использовать "грязные" технологии в отношении своих конкурентов. "Технологии "сетевого маркетинга" и "гречки" уже не совсем срабатывают. Креатива будет поменьше в этом плане. Позитивный образ политика создается длительное время. Намного легче в течение одной недели очернить противников. В регионах это уже начинает происходить", - добавил он.

В свою очередь, директор компании GMT Group, политолог Анатолий Луценко считает, что украинский политикум "тотально не готов к выборам". "Это касается как власти, так и оппозиции. На данном этапе использование административного ресурса прошло неэффективно. Это касается в первую очередь ситуации с нарезкой округов и создания списка кандидатов-мажоритарщиков. У власти до сих пор нет единого списка согласованных кандидатов. И велика вероятность того, что его и не будет", - предположил он.

По словам А.Луценко, решение Конституционного Суда о запрете одновременного баллотирования по партийным спискам и мажоритарным округам "до максимума" ужесточит кампанию. "Повышается как стоимость мандата, так и стоимость кампании. А оппозиция, при нынешней логике координации, прогнозируемо проиграет мажоритарную составляющую выборов", - считает А.Луценко.

"Мажоритарные кампании будут крайне односложными, технологии узкими и прямолинейными, ставка будет делаться на борьбу ресурсами. В связи с этим, стоимость кампании будет завышаться в ходе самой кампании", - считает директор компании GMT Group.