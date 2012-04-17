Ряд общественных организаций завтра проведут в Киеве акцию против монополизации рынка такси

Киев. 17 апреля. УНИАН. Ряд общественных организаций, в частности, общественное движение «Спільна Справа», общественные организации «Громадянській опір», «Киевский бизнес-клуб», «Такси Столицы» при участии ассоциации болельщиков «Фан-клуб «Украина» планирует в среду, 18 апреля провести в Киеве акцию протеста, направленную против монополизации рынка таксомоторных перевозок.

Как сообщил на пресс-конференции в агентстве УНИАН во вторник координатор ГД «Спільна Справа» Александр Данилюк, участники акции будут протестовать против предложений по реформированию рынка таксомоторных перевозок, наработанных рабочей группой, созданной при участии Киевской горгосадминистрации и Министерства инфраструктуры.

Участники акции на автомобилях, маркированных желто-голубыми лентами и флагами общественных организаций, съедутся к началу заседания правительства к зданию Кабинета министров.

«Автомобили из разных концов города съедутся к Кабмину. Они не будут блокировать движение, а будут осуществлять кольцевое движение вокруг правительственного квартала по улицам Крещатик, Грушевского, Институтская во время заседания правительства», — сказал А.Данилюк.

По словам А.Данилюка, «акция не является сбором граждан, в том смысле, в котором его определяет закон, но мы подали заявки, необходимые для проведения таких акций». При этом к акции могут присоединиться любые автомобили.

На сегодняшний день организаторы акции ожидают участия около 300-400 автомобилей.

В дальнейшем организаторы акции планируют провести сбор подписей потребителей и клиентов служб такси против правительственных инициатив, которые могут привести к монополизации рынка транспортных услуг, и до конца мая 2012 года провести всеукраинскую акцию протеста.

«За неделю мы планируем собрать около 100 тыс. таких подписей, после чего провести всеукраинскую акцию, которая, мы надеемся, привлечет не только таксистов, но и других перевозчиков и будет иметь форму забастовки. Обязательно до конца мая мы выйдем на забастовку, чтобы это была не однодневная забастовка такси, а более глобальные вещи, так как сегодня монополизируют не только рынок таксомоторных перевозок, а в целом рынок всех перевозок», - сказал заместитель председателя ОО «Киевский бизнес-клуб» Денис Садоха.

По его словам, основные требования, которые выдвигают организаторы предупредительной акции 18 апреля, заключаются, в частности, в определении в действующем законодательстве ряда терминов, в частности, «самозанятый перевозчик», «автомобиль на заказ», «такси», «информационно-диспетчерская служба» (ИДС), обязательное страхование перевозчика, а также ответственность ИДС.