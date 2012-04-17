Семья Буртовых призывает Президента остановить их выселение из спорной квартиры

Киев. 17 апреля. УНИАН. Многодетная семья Буртовых призывает Президента Украины Виктора Януковича остановить их выселение из спорной квартиры.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила многодетная мать Алла Буртова.

“На данный момент у нас нет иного выхода, как обратиться к Президенту, его администрации”, – сказала она, выражая просьбу о защите. А.Буртова напомнила, что все суды относительно спорной квартиры семья проиграла, однако считает судебные решения незаконными. “Это круговая порука”, – сказала А.Буртова.

Она сообщила, что 19 апреля судебные исполнители в очередной раз попробуют выселить ее с детьми на улицу. По словам А.Буртовой, если это произойдет, они утратят возможность для дальнейшей защиты. Она также сказала, что ей также угрожают в дальнейшем лишением родительских прав. “Единственный сейчас выход – обратиться с открытым письмом к Президенту, чтобы он нас защитил. Детей выбрасывают на улицу”, – заявила А.Буртова.

Правозащитник Виталий Дюкарев на пресс-конференции отметил, что прокуратура проводит проверку по этому делу. По его словам, для ее проведения необходимо взять в архиве всего несколько документов, однако этот процесс продолжается уже несколько лет. Правозащитник выразил надежду, что вмешательство Президента позволит ускорить действия прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, ранее Киевская городская госадминистрация заявила, что будет стоять на защите многодетной семьи Буртовых, которую пытаются выселить из спорной квартиры.

Как сообщила пресс-служба КГГА, в настоящее время дело в отношении этого помещения рассматривается кассационной инстанцией (Высшим специализированным судом Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел).

По информации начальника Службы по делам детей Николая Кулебы, по экспертному заключению, многодетная мать А.Буртова должным образом исполняет свои родительские обязанности. Именно поэтому социальные работники этого учреждения неоднократно направляли письма-ходатайства в Соломенский райсуд в защиту прав и интересов детей. Кроме того, представитель органа опеки и попечительства принимал участие в судебных заседаниях всех инстанций на стороне матери и выступал против выселения семьи.

Также точно известно, что дети из семьи Буртовых учатся в столичной средней общеобразовательной школе, регулярно посещают занятия, опрятные, ухоженные, положительно характеризуются. А.Буртова активно сотрудничает с классными руководителями, посещает школьные мероприятия и родительские собрания.

“При получении сообщения о назначении дела к рассмотрению представитель органа опеки и попечительства и в дальнейшем будет принимать участие в судебных заседаниях и защищать права и интересы детей Буртовых”, – заверяют в КГГА.

По объяснению Н.Кулебы, органы городской власти не могут вмешиваться в судебный процесс, даже когда совершаются недопустимые действия со стороны исполнительной службы.

“Но мы будем активно поддерживать А.Буртову и предоставлять ее семье всестороннюю поддержку. Внимательно будем следить за ходом судебного дела», – отметил начальника городской Службы по делам детей.

Справка УНИАН. Телеканал “Интер” сообщил, что семья Буртовых проживает в настоящее время в спорной квартире на просп. Комарова в Соломенском районе столице уже около 10 лет. В силу определенных обстоятельств А.Буртова осталась без собственной квартиры и на условиях, что будет ухаживать за недееспособным владельцем квартиры на просп. Комарова, у которое нет родственников, поселилась у него. Два года тому назад владелец умер. Спустя некоторое время, как оказалось, он каким-то образом оформил договор дарения другому человеку, который в настоящее время требует через суды выселить семью Буртовых.

Семья уверена, что может остаться в этой квартире.

В семье Буртовые пятеро несовершеннолетних детей.

13 марта госисполнители в сопровождении представителя нового “хозяина” квартиры приезжали с целью выселить семью. При поддержке адвоката семья пока остается в квартире.