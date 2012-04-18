Бывшие заместители Луценко инициировали среди работников МВД сбор средств в порядке возмещения ущерба по делу экс-министра

Киев. 18 апреля. УНИАН. Заместители экс-министра внутренних дел Юрия Луценко инициировали среди работников МВД сбор средств в порядке возмещения ущерба, нанесенного экс-министром в результате празднования Дня милиции в 2006-2008 гг.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили бывшие заместители Ю.Луценко Владимир Евдокимов, Виталий Ярема, Павел Кононенко и Александр Ембулатов.

Как отметил В.Евдокимов, идея организовать сбор средств в сумме свыше 643 тыс. грн, которые обязан оплатить экс-министр за вроде бы незаконную организацию торжеств по случаю Дня милиции во дворце «Украина», появилась в октябре прошлого года.

«Тогда прозвучала инициатива ветеранов МВД, поскольку есть приговор, есть обвинение, что негоже гасить «долг» одному министру», - отметил В.Евдокимов. По его словам, для сбора средств была создана инициативная группа, в адрес которой недавно начали поступать много обращений как от бывших, так и от действующих сотрудников милиции с просьбой указать, на какой банковский счет необходимо перечислять деньги.

Как заметил В.Евдокимов, члены инициативной группы «как юристы искренне удивлены обвинением бывшему министру и считаем, что это обвинение касается каждого из нас». При этом бывший заместитель Ю.Луценко отметил, что сбор средств для возмещения МВД вроде бы нанесенного ущерба «не носит абсолютно никакого политического характера…».

В контексте сказанного, бывший начальник столичной милиции В.Ярема отметил, что назначенная Ю.Луценко к уплате сумма не должна лечь грузом на плечи его семьи, поскольку свыше 3 тыс. работников милиции были приглашены во дворец «Украина» вместе с членами своих семей. «Мы действительно не понимаем этого решения суда, срока, назначенного Ю.Луценко. Это мое личное мнение, и я его хочу передать Юрию Витальевичу, что мы никогда не будем считать его преступником, даже если он будет находиться в местах лишения свободы. Я лично обращаюсь к руководству МВД, чтобы они не осуществляли каких-то санкций в отношении работников, если они захотят перечислить средства за свой полученный билет (на торжество по случаю Дня милиции во дворце «Украина» - УНИАН)», - отметил В.Ярема.

В.Евдокимов добавил, что он лично за несколько дней получил свыше 200 звонков от работников органов внутренних дел, которые выразили желание «возместить» ущерб по делу экс-министра. По словам В.Евдокимова, если каждый из 300 тыс. работников милиции «сбросится» по 2 гривни, то «убыток» реально возместить.

В свою очередь П.Кононенко напомнил, что со времен СССР «День милиции был ожидаемым всеми телезрителями праздником, поскольку такое количество эстрадных звезд ни на одном мероприятии не присутствовало».

Как отметили участники пресс-конференции, если сегодня речь идет о возвращении доверия к милиции, «так давайте хотя бы не забирать этот день у милиции».

В то же время во время пресс-конференции ее участники обнародовали телефон инициативной группы, по которому все желающие перечислить средства могут обратиться: 096-258-36-08, а также банковские реквизиты, на которые можно перечислить средства: Счет получателя 35223044000034; получатель МВД; код 00032684; банк получатель Государственное казначейство Украины; МФО 820172; назначение возмещения денежных средств государственного бюджета на торжественные мероприятия ко дню милиции 2008-2009 лет; фамилия, имя, отчество плательщика, персональный идентификационный код.

Как объяснил В.Евдокимов, личные персональные данные плательщика необходимы для того, чтобы в случае, если приговор Ю.Луценко будет отменен, перечисленные деньги можно было вернуть через суд.