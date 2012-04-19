Продолжительность жизни украинцев на 10 лет меньше, чем в странах Евросоюза - эксперты

Киев. 19 апреля. УНИАН. Эксперты установили, что продолжительность жизни украинцев на 10 лет меньше, чем в странах Европейского Союза.

Об этом говорится в докладе "Права человека в сфере здравоохранения-2011", презентованном сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Доклад подготовлен общественной организацией «Институт правовых исследований и стратегий» при поддержке Международного фонда «Возрождение».

Как сообщил глава «Института правовых исследований и стратегий» Андрей Роханский, ожидаемая продолжительность жизни населения Украины составляет 68,2 года, что в среднем на 10 годы меньше, чем в странах ЕС. Коэффициент детской смертности в 2,5 раза выше, чем в странах Евросоюза. Уровень преждевременной смертности втрое превышает аналогичный в странах ЕС уровень смертности, в том числе от туберкулеза - в Украине он в 20 раз выше.

По словам А.Роханского, в 2011 году население Украины сократилось на 145 тысяч человек, за два месяца 2012 года - на 30 тысяч.

"Такими темпами до 2050 года у нас население сократится на 9 миллионов людей", - отметил эксперт.

Он также сообщил, что в докладе представлен анализ ситуации за 2011 год по соблюдению прав человека в сфере медицинской помощи. В частности, анализируются первые шаги по реформированию отрасли здравоохранения, которые были начать властью в пилотных регионах.