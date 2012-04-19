Участники международной патриотической акции «Дорогами Победы» прибыли в Киев

Киев. 19 апреля. УНИАН. Участники Международной патриотической акции «Дорогами Победы», посвященной 67-й годовщины Великой Победы, приехали в Киев.

Об этом председатель организации «Русское единство», депутат Верховной Рады Крыма Сергей Аксенов сообщил во время пресс-конференции в УНИАН.

Он заметил, что акция проходит уже третий год подряд и вышла на международный уровень.

«Наши коллеги 3 апреля стартовали из Севастополя, имея с собой копию Знамени Победы», - напомнил он и добавил, что участники акции с флагом площадью 200 кв. м уже проехали по некоторым городам России, теперь планируют посетить Беларусь и Приднестровье.

При этом С.Аксенов отметил, что автопробег должен засвидетельствовать «историческое единство народов, проживающих на территории Советского Союза, и правильное понимание исторического значения победы Советского Союза в войне против гитлеровской Германии».

С.Аксенов заметил, что участники акции поставили себе задачу передать будущим поколениям память о подвиге их дедов и прадедов, а также, в частности, популяризировать подобные проекты с целью предоставления социальной помощи ветеранам.

Он также сообщил, что организаторы планируют в следующем году снова провести эту акцию.

При этом С.Аксенов отметил, что участников автопробега очень тепло встречали в городах Украины и России.

«Мы подчеркнули тот момент, что тема Великой Победы не имеет ни национальности, ни вероисповедания, ни государственности, ни границ, ни партийности. Это общая победа наших родителей и дедов» - подчеркнул координатор акции в Украине, участник автопробега Анатолий Цуркин.

Он отметил, что на сегодняшний день участники автопробега преодолели уже 6 тыс. км. При этом А.Цуркин призвал все желающих присоединяться к акциям и заметил, что экипаж из Ингушетии спонтанно присоединился к акции, сформировавшись всего за три часа.

А.Цуркин напомнил, что из Киева участники автопробега направятся в Беларусь, где к ним также присоединятся местные жители. Дальше маршрут автопробега снова будет пролегать по российским городам. 7-8 мая участники акции уже планируют прибыть в Москву и принять участие в торжествах по случаю Дня Победы. Таким образом, маршрут автопробега будет составлять около 16 тыс. км.

В данное время в автопробеге принимают участие 5 украинско-российских экипажей в составе 16 лиц, среди которых есть и женщины.

В свою очередь, руководитель делегации «Молодая гвардия», участник автопробега Рустам Измайлов (Москва) заметил, что этот проект имеет очень серьезное социальное значение, ведь в настоящее время люди начали забывать о важности подвига советских солдат.

В то же время, председатель Совета ветеранов Киева Николай Мартынов отметил, что ветераны войны очень положительно воспринимают акцию. «Нам необходимо сохранить эту память – память о Великой Победе», - сказал он.

В конце пресс-конференции С.Аксенов вручил Н.Мартынову символический вымпел участника акции «Дорогами Победы».

Как сообщал УНИАН, 3 апреля в Севастополе на площади Нахимова по случаю 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне стартовал международный автопробег «Дорогами Победы».

Организаторы запланировали, что участники автопробега посетят 13 городов-героев, 35 городов воинской славы и 10 городов Украины, Российской Федерации и Республики Беларусь, награжденных орденами Великой Отечественной войны I степени.