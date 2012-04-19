В Киеве презентована книга врача и путешественника Николая Хомича “Ночь русалки”

Киев. 19 апреля. УНИАН. В Киеве прошла презентация книги врача и путешественника Николая Хомича “Ночь русалки”.

Презентация прошла сегодня в агентстве УНИАН.

Сборник произведений М.Хомича издан издательством “Фолио”. Тираж - 1 тысяча экземпляров.

Как сказал автор, это первая его книга, до сих пор он занимался «совсем не литературной деятельностью». По его словам, “Ночь русалки” - это своеобразная исповедь человека, который, дожив до определенного возрастного рубежа, спросил себя: ”Кто я и зачем здесь?”.

По словам Н.Хомича, условно книгу можно разделить на три части, в которых он пытался дать ответ на вопрос: “Кто мы, откуда пришли и куда идем?”. Следовательно, в книге есть три раздела: “Ночь русалки”, “Мысли в дороге”, “Как я стал мужчиной”.

В частности, автор пишет о любви к Киеву и к самым красивым женщинам в мире. “Это попытка понять таинство города, его истоки. Это попытка прикоснуться к его корням – древнему, языческому, христианскому, от которых, наверно, и исходит его колдовской, ведьмовский дух”, - сказал Н.Хомич.

Также, по его словам, книга является благодарностью потомка Адами и Евы – “праматери всех матерей, за то яблоко, которое она заставила когда-то сорвать с Древа Познания”.

Как сказал Н.Хомич, его музой была жена, с которой он рядом уже 37 лет и знаком со школьной скамьи.

Писатель сообщил также, что планирует продолжить литературное творчество и намерен выпустить трилогию.

По словам генерального директора издательства “Фолио” Александра Красовицкого, в современном мире успешные авторы – это те, кто пишет между жанрами.

“Эта книга написана между жанрами. Это роман путешествий, это роман эзотерический, это книга об украинской или даже о славянской мифологии. Из тех, кого мы издаем и кому удалось чего-то достичь, именно это попадание между жанрами может обеспечить читателя и приводит к рыночному успеху и нахождению своего читателя”, - отметил А.Красовицкий.