В УНИАН презентовали православный журнал «Фома в Украине»

Киев. 19 апреля. УНИАН. В апреле вышел первый номер православного журнала «Фома в Украине».

Об этом главный редактор издательского дома «Фома» Владимир Легойда сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«О чем мы хотим говорить? Мы пытаемся говорить о самом главном, о том, с чем приходит в этот мир христианство… Христианство – это не то, каким человек был, и даже не то, каким человек есть, но то, каким он может стать, если будет следовать Христу. А он может стать подобным Христу. Это и есть самый главный месседж, с которым мы обращаемся к читателю. Еще это разговор и том, как вера меняет человека. О том, что христианство - это весть о подлинной свободе», - сообщил В.Легойда.

В свою очередь, председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви протоиерей Георгий Коваленко отметил символичность того, что первый номер журнала «Фома» выходит в Украину накануне Фоминой недели.

«На этой неделе Церковь будет воспоминать апостола Фому. Нам очень приятно, что начинается апостольское путешествие журнала по Украине. Мы приветствуем «Фому в Украине» и надеемся, что это будет настоящее общение, это будут глубокие тексты, актуализированные для Украины», - сказал Г.Коваленко.

Также он отметил, что журнал «Фома в Украине» получил благословение Предстоятеля Украинской православной церкви Блаженнейшего митрополита Владимира и включен в список СМИ, рекомендованных для распространения в УПЦ.

Руководитель проекта «Фома в Украине» Антон Никитин, презентуя издание, обратил внимание на дефицит в нашей стране качественных журналов, и отметил, что одним из главных критериев работы нового издания стал «серьезный образовательный и содержательный ценз» и отсутствие «случайных авторов».

«Лица с обложки первого журнала – это белорус Гостюхин, серб Кустурица, россиянин Дюжев… Авторы журнала - лучшие православные публицисты со всего постсоветского пространства. В журнале понятным и доступным языком говорится о красоте православия, не только о вере, но и о культуре, о музыке, об общественных проблемах. В журнале нет конфликта, нет политики, нет тем, которые разъединяют людей, он евангельский по своему духу. Это журнал не только для православных верующих, но и для сомневающихся, которые хотят верить, но имеют сомнения или не имеют душевных сил, для того чтобы изменить свою жизнь. Это журнал для украинского читателя», - отметил А.Никитин.

По его словам, издатели журнала «Фома в Украине» ставят перед собой цель помогать людям не только в духовной жизни.

«В рубрике «У вас будет ребенок» вместе с порталом «Сиротству – нет!» мы рассказываем о детях, которые могут быть усыновлены. Также журнал призван помочь людям, которые находятся в сложной жизненной ситуации и нуждаются в собеседнике, который может дать им совет», - отметил руководитель проекта.

Говоря о развитии проекта, В.Легойда выразил надежду, что «Фома в Украине» состоится как культурное явление.

«Я бы видел два пути развития: первый – это мультимедийный, второй – это проекты-спутники. У нас есть детская серия, которая пользуется большим спросом: «Настя и Никита» – это книги, которые выходят в формате журнала, ориентированны на детей. Дефицит детской литературы – серьезная проблема», - отметил В.Легойда.

Как сообщили издатели, журнал «Фома в Украине» можно будет купить в епархиях УПЦ и в светской сети – в киосках «Преса» и точках продажи холдинга «Твоя пресса». Также журнал будет бесплатно распространятся в больницах, в городских библиотеках, в тюрьмах.

В будущем журнал «Фома в Украине» будет выходить также и на украинском языке.

Справка УНИАН. «Фома в Украине» - самостоятельный проект, который воплощает идеи журнала «Фома» – популярного православного издания для широкой аудитории на постсоветском пространстве.

Журнал «Фома» - ежемесячное культурно-просветительское и информационно-аналитическое издание. Его основная тематика: рассказы о христианстве и его роли в культурной и общественной жизни.

Издание благословили Предстоятель РПЦ, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Предстоятель УПЦ, митрополит Владимир.