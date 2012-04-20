В столичном Украинском доме проходит международная конференция, посвященная реформе отечественного высшего образования

Киев. 20 апреля. УНИАН. 20-21 апреля в столичном Украинском доме в рамках празднования 20-й годовщины деятельности Программы имени Фулбрайта в Украине проходит международная конференция «Высшее образование в Украине: интернационализация, реформы, нововведения».

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор программы им. Фулбрайта в Украине Мирон Стахив.

Он отметил, что программа работает в формате академических обменов.

«За 20 последних лет 800 украинских студентов, преподавателей, старших научных работников имели возможность находиться в США и около 450 американских участников по нашей программе находились в Украине”, - сообщил М.Стахив.

По его словам, цель образовательной конференции – критически оценить пути развития и реформы высшего образования в Украине за последние 20 лет и провести дискуссии о путях дальнейшего развития высшего образования в Украине.

М.Стахив сообщил, что на конференцию съехались специалисты, ученые из более чем 10 стран, эксперты из Евросоюза, США и непосредственно из Украины.

В свою очередь президент Международного фонда исследований образовательной политики, бывший заместитель министра образования и науки Украины (2009-2010) Тарас Фиников отметил, что 20 лет назад в Украине было менее 160 высших учебных заведений, а сегодня - около 350 вузов университетского типа и около 800 вузов, которые готовят бакалавров, младших специалистов и т.п.

«Украина имела тогда 170 тысяч студентов. Сегодня она имеет 2 млн. 200 тысяч студентов. Сегодня Украина легко, без проблем принимает 70-75% всех выпускников средних школ в свои высшие учебные заведения и имеет один из самых высоких уровней приема в высшие учебные заведения не только в Европе, но и в мире”, - сказал Т.Фиников.

Он выразил убеждение, что способность страны дать большому количеству своих граждан высшее образование - “это больше положительный факт. Здесь есть две стороны дела... Однако ситуация определенной диспропорции не является ситуацией драматической, а является ситуацией, которая, скорее, подталкивает страну к тому, чтобы найти средства использовать этих людей, чем подталкивает к тому, чтобы ставить барьеры на пути получения этими людьми этого образования”.

По словам Т.Финикова, за 20 лет отечественное образование претерпело очень сильные изменения и трансформации, в частности, появилось множество новых специальностей, направлений подготовки, образовательная система стала более демократичной и либеральной и уже является членом Европейского пространства высшего образования и научного исследования.

“С другой стороны, мы имеем ситуацию, когда у нас как не было, так и нет реальной автономии вузов, когда мы имеем чрезвычайно низкий уровень субсидирования и обеспечения учебы, когда наш студент получает на учебу чуть более 25% того, что получают в среднем европейские студенты, и целый ряд других вещей, которые не в лучшую сторону отличают нашу образовательную систему от тех, что существуют сегодня в Европе”, - отметил он.

В настоящее время, отметил специалист, Украина имеет реформу, которая не приобрела завершенного вида, и не имеет адекватного закона о высшем образовании.

“Эта ситуация является ситуацией, которая не может драматизироваться и восприниматься как-то очень уж тяжело. Эта ситуация является такой, когда мы все должны ясно понять, что способно сделать каждое учебное заведение, как группы учебных заведений могут объединяться в университетские консорциумы, в какие-то структуры, которые могут включать учебные заведения разных стран, и как мы все вместе способны дальше толкать образовательную реформу в нашей стране и идти к достижению того, что в действительности сделает нас абсолютно адекватными мировым вызовам в сфере высшего образования”, - сказал Т.Фиников.

Исполнительный директор ОО «Украинский научный клуб» Наталия Шульга отметила такую проблему украинских университетов, как отсутствие устойчивой репутации и невозможность конкурировать на равных с западными вузами.

“Культурный, а главное, интеллектуальный потенциал университета не пополняется, а напрасно тратится из-за, и в первую очередь, избыточной централизации управления высшим образованием, отсутствия законодательной поддержки и морального признания свободы в исследовании. При таких условиях университет, вместо того, чтобы стать фактором ускорения модернизации высшего образования и генератором развития страны, может стать обременительным фактором для отечественной науки”, - заявила она.