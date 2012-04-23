Эксперты призывают правительство принять госпрограмму по обеспечению больных с лимфомами современными препаратами

Киев. 23 апреля. УНИАН. Эксперты и врачи призывают правительство принять государственную программу по обеспечению больных с лимфомами современными препаратами.

Об этом они заявили пресс-конференции в УНИАН на тему: «Украина - не Россия. Больные раком не получат лекарств?»

В ходе мероприятия отмечалось, что в Украине неходжкинскими лимфомами и хроническим лимфолейкозом страдают 15 тыс. человек. В мире «золотой стандарт» лечения таких больных - таргетные препараты, которые пациенты получают за счет государства или страховой медицины.

По словам председателя общественной организации «Ассоциация помощи инвалидам и пациентам с хроническими лимфопролиферативными заболеваниями» Валентины Юрчишиной, во всем мире лимфомы успешно лечится.

«Сегодня существует высокоэффективная таргетная терапия, но, к сожалению, дорогостоящая и недоступная для наших пациентов. В России каждый пациент с диагнозом «лимфома» получает таргентную терапию за счет государства, благодаря государственной программе «7 нозологий». Также государство обеспечивает пациентов таким лечением и в Беларуси. В Украине государство обеспечивает таргетной терапией только 5% пациентов от общего количества. Необходима отдельная государственная программа», - отметила В.Юрчишина.

Она сообщила, что общественная организация посылала письма Президенту и премьер-министру с просьбой утвердить и профинансировать Национальную гематологическую программу, но ответа не получила.

«Мы не хотим, чтобы Украина стала единственной страной в Европе, где бы люди умирали от лимфом. Это просто недопустимо и бесчеловечно. Мы хотим изменить эту ситуацию и дать шанс людям выздороветь. Ведь речь идет о сохранении жизни людей. Надеемся, что все вместе мы добьемся, что программа будет принята, и жизнь людей будет спасена», - подчеркнула В.Юрчишина.

В свою очередь, главный врач Черкасского областного онкодиспансера Виктор Парамонов подчеркнул, что раньше пациенты с лимфопролиферативными заболеваниями имели мало шансов на выживание, такие болезни считались «фатальной частью гематологии».

«Сегодня все изменилось в мире и в Украине. Возможность полного излечения или возможность длительной качественной неинвалидизированной жизни с этой хронической болезнью сегодня очень реальна… С точки зрения клинической фармакологии этот вопрос сегодня решен. Но остается вопрос по обеспечению дорогостоящими лекарствами. К сожалению, сегодня в стране он остается нерешенным. В большинстве случаев, если даже за счет больницы, Минздрава, местной власти удается начать лечение, дальше о продолжении курса лечения, обеспечении таргетными препаратами, как правило, думают сами пациенты или их близкие», - отметил врач.

По его мнению, государство должно утвердить соответствующую программу и выделять деньги на закупку таргетных препаратов. Для примера В.Парамонов привел ситуацию с финансированием государственной программы по обеспечению препаратами больных гемофилией. «Такие больные теперь имеют возможность жить неинвалидизирующе, быть реабилитированными. Больные получили качественную жизнь», - сказал В.Парамонов.