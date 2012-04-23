Киев. 23 апреля. УНИАН. Правозащитники заявляют о необходимости сокращение полномочий Высшего совета юстиции.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН исполнительный директор Украинского Хельсинского союза Аркадий Бущенко, об этом сказано в подготовленном 40 правозащитными организациями альтернативном докладе о соблюдении в Украине прав человека, который в ближайшее время будет передан в Совет ООН по правам человека.

«С нашей точки зрения, Высший совет юстиции становится политическим органом - он имеет сверхбольшие полномочия по контролю за судебной властью и фактически подчинил судей. В судейской среде его называют «судейское гестапо». К сожалению, власть использует Высший совет юстиции именно для давления на судей, а не для того, чтобы повышать их квалификацию и убирать судей, которые действительно не соответствуют своей должности», - сказал А.Бущенко.

По его словам, Высший совет юстиции наделен такими полномочиями, которые нельзя использовать в отношении судей. «Скажем, вытребовать документы, которые находятся в производстве, по которым не принято никакого решения. Мы считаем, что, прежде всего, нужно создать другой орган, который будет контролировать и дисциплинировать судей, и он должен принадлежать к судейскому сообществу, а не к исполнительной власти. Но для этого нужно менять и Конституцию. Будем надеяться, что это будет в повестке дня созданной Конституционной ассамблеи», - добавил правозащитник.

В свою очередь, президент Центра «Ла Страда-Украина» Екатерина Левченко добавила, что в альтернативном отчете также изложена ситуация в Украине относительно торговли людьми, нарушения прав женщин и детей, гендерной дискриминации, а также соблюдения прав ребенка.

«Необходимо определиться с координирующим органом. У нас сейчас сложилась такая ситуация, что нет такого органа, который отвечает за права ребенка. Распылены функции разных учреждений и ведомств, и они подчас спорят, кто это должно делать... И, конечно, должен быть независимый контрольный механизм, которого сейчас не существует. Хорошая практика - создание института Уполномоченного по правам ребенка при Президенте Украины, но это не является независимым механизмом. Наверное, это должен быть или Омбудсмен по правам ребенка, или в Офисе Уполномоченного ВР по правам человека должно быть представительство в интересах ребенка», - подчеркнул председатель координационного совета общественной организации М’АРТ Сергей Буров.

Как сообщал УНИАН, Совет ООН по правам человека планирует 1 ноября 2012 года рассмотреть правительственный доклад по соблюдению прав человека в Украине в рамках прохождения Универсального периодического обзора, который проходит для каждой страны один раз в 4 года.