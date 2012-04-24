Общественность 26 апреля будет пикетировать Киевсовет с требованием увеличить финансирование спортивной отрасли

Киев. 24 апреля. УНИАН. Спортивная общественность столицы 26 апреля будет пикетировать Киевсовет с требованием увеличить финансирование отрасли и восстановить в структуре Киевской городской государственной администрации Департамент физической культуры и спорта.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил представитель оргкомитета акции "Спортивный Киев переходит в наступление", директор коммунального предприятия "Киевский водный стадион" Александр Горган.

"Решение о проведении акции было принято на общем собрании спортивных федераций, обществ и организаций города Киева 13 апреля", - сказал А.Горган.

По его словам, во время акции "тысячи спортсменов Киева будут требовать от властей немедленно начать решение проблем, которые делают невозможным развитие спорта и физической культуры в столице".

А.Горган сообщил, что спортсмены будут требовать при принятии городского бюджета на 2013 и последующие годы предусматривать расходы на развитие спорта и физкультуры в объеме, не меньше объемов финансирования системы здравоохранения.

Кроме того, спортсмены будут требовать установления льготы на уплату земельного налога для предприятий, учреждений и общественных организаций физкультурно-спортивного направления, снижения до 0,1 % ставки за аренду земли, на которой построены спортивные объекты, а также снижения до 3 % ставки за аренду зданий, в которых проводятся спортивные занятия.

"Мы также требуем создать Координационный совет по вопросам развития физической культуры и спорта, в состав которой должны войти председатель КГГА, заместители председателя городской администрации, руководители профильных департаментов КГГА, депутатских комиссий, председатели фракций в Киевсовете и руководители спортивных федераций и организаций Киева", - заявил А.Горган.