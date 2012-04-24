Киев. 24 апреля. УНИАН. Общественные организации 26 апреля начнут бессрочную акцию протеста с целью защиты прав «чернобыльцев».

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщил глава Всеукраинского комитета «Наступ» Руслан Секела.

«26 апреля будет самая большая акция, на которую съедутся со всей Украины «чернобыльцы», но самое главное — наша акция является бессрочной, потому что если мы уйдем, мы проиграем», - сказал он.

Р.Секела отметил, что акции будут проходить под стенами здания правительства и Верховной Рады. Начнется акция с молебна за жертв Чернобыльской катастрофы.

«Мы ожидаем 5-6 тыс. людей как минимум. Сейчас тяжело сказать, люди едут со всей страны», - рассказал Р.Секела. Он также сообщил, что на акцию 26 апреля ожидается приезд наибольшего количества участников. После этого количество участников сократится. В то же время он не уточняет, каким образом будет организована бессрочность акции.

Организаторы акции требуют от власти выполнения решений судов относительно начислений пособий и пенсий согласно законодательству. Кроме того, шахтерские организации, которые примут участие в акции протеста, требуют осовременивания пенсий шахтерам. Предприниматели требуют ввести мораторий на проверки до конца года, не только налоговые, но и других контролирующих органов, а также отмену единого взноса.

В случае невыполнения требований активисты потребуют отставки правительства и Президента. «Мы требуем отставки правительства Николая Азарова... Если нас не услышат, мы будем ставить вопрос и требовать отставки Президента Украины», - озвучил требования Р.Секела.

По словам главы Прикарпатской общественной организации «Всеукраинское объединение ветеранов Чернобыль» Евгения Литовца, на сегодня общественные организации, которые проведут акции протеста 26 апреля, не сотрудничают и не проводят переговоров с «Союзом Чернобыль Украины», возглавляемым Юрием Андреевым. Представители данных общественных организаций связывают деятельность Союза с властью и уверены, что руководство Союза предало интересы «чернобыльцев».

Также Е.Литовец предусматривает, что после проведения акции «чернобыльцы» будут выходить из «Союза Чернобыль Украины».