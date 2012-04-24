Голосеевская прокуратура Киева требует через суд запретить деятельность дельфинария "Немо"

Киев. 24 апреля. УНИАН. Голосеевская районная прокуратура Киева обратилась в Одесский окружной административный суд с иском к директору ООО "Нерум" Александру Мерляну о запрете деятельности Киевского дельфинария "Немо".

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила юрист "Экоправо-Киев" Галина Левина и директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.

"Иск адресован к директору А.Мерляну. Голосеевская прокуратура просит признать противоправной его бездеятельность и обязать его выполнить постановление санитарно-эпидемиологической станции Голосеевского района Киева, котороя говорит о том, что необходимо запретить деятельность дельфинария, пока не будут получены все разрешительные документы", - сказала Г.Левина.

Таким образом, по ее словам, Голосеевская районная прокуратура Киева в добровольном порядке выполнила требования иска, с которым организация "Экоправо-Киев" и Киевский эколого-культурный центр обращались в Окружной административный суд Киева о бездеятельности районной прокуратуры в вопросе незаконности деятельности дельфинария "Немо". "То есть, прокуратура до первого судебного заседания отреагировала и с иском обратилась в суд к предприятию, которое является владельцем киевского дельфинария. Следовательно, по состоянию на сегодняшний день, по сути у нас отсутствует спор с прокуратурой Голосеевского района и наш вопрос можно урегулировать мирным путем", - объяснила она.

В свою очередь В.Борейко сообщил, что с соответствующим запросом о прекращении незаконной деятельности дельфинария к председателю Киевской городской государственной администрации обратился народный депутат Украины Александр Голуб. "Прекращением незаконной деятельности дельфинария можно предотвратить возможные трагические последствия его функционирования", - подчеркнул В.Борейко.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2012 года общественные организации - Киевский эколого-культурный центр и "Экоправо-Киев" обратились в Окружной административный суд Киева с иском к Голосеевской районной прокуратуре в столице о незаконности работы дельфинария "Немо".

"В своем исковом заявлении мы просим Окружной административный суд Киева признать бездеятельность Голосеевской районной прокуратуры незаконной и обязать ее принять должные меры для прекращения незаконной деятельности киевского дельфинария "Немо", - сказала Г.Левина.

По информации общественных организаций, дельфинарий "Немо" работает без соответствующих разрешений, которые должны были предоставить Государственная архитектурно-строительная инспекция, Государственная инспекция по надзору в сфере пожарной безопасности в Киеве, Государственная экологическая инспекция в столице, а также столичная санитарно-эпидемиологическая служба.

В течение 2011-2012 годов наблюдательные органы несколько раз запрещали деятельность дельфинария, пломбировали его, но предприятие снимало пломбы и продолжало работать в отсутствие соответствующих разрешений.

Справка УНИАН. Киевский дельфинарий входит в состав национальной сети культурно-оздоровительных комплексов "Немо" в Украине, которые также действуют в Одессе, Харькове, Донецке и Бердянске, которыми владеет ООО "Нерум".

Дельфинарий не только предлагает для зрителей шоу с участием дельфинов, но и предоставляет услуги дельфинотерапии.