СК «Оранта-Жизнь» и Международный Соломонов Университет реализует проект по защите студентов от рисков невозможности платить за учебу

Киев. 24 апреля. УНИАН. Страховая компания «Оранта-Жизнь» и Международный Соломонов Университет (МСУ) начали реализацию проекта, направленного на предоставление учащимся ВУЗа защиты от рисков, которые могут привести к отсутствию возможности у студента оплачивать обучение.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН заместитель председателя правления СК «Оранта-Жизнь» Рустем Галиев, проект «Опека ради будущего» предусматривает гарантирование оплаты стоимости обучения в случае непредвиденных событий, касающихся жизни, здоровья и трудоспособности одного из родителей, который является основным кормильцем в семье учащегося, и плательщиком по договору обучения. Так, договором страхования покрывает риски, связанные: со смертью по любой причине (в результате несчастного случая или болезни); инвалидностью 1-2 групп по любой причине (в результате несчастного случая или болезни); критическими заболеваниями (инсульт, инфаркт, рак и др.).

По информации Р.Галиева, средняя стоимость страхового покрытия составляет около 300 грн на одного студента в год, при этом СК несет ответственность в полном объеме и обеспечивает оплату стоимости обучения до окончания студентом учебного заведения.

Как отметил доктор экономических наук, профессор, ректор МСУ Александр Розенфельд, все расходы на страхование студентов покрываются за счет собственных средств ВУЗа.

«Студент за это не платит», - сказал А.Розенфельд.

При этом он отметил, что «это не единичный акт милосердия», а четкий механизм, который даст возможность студентам получать образование, несмотря на превратности судьбы.

В СК «Оранта-Жизнь», ссылаясь на неофициальную статистику, сообщили, что на каждых 100 студентов приходится около трех случаев, связанных с тяжелой болезнью или смертью одного из родителей, что может становится поводом прекратить обучение из-за нехватки средств.

Р.Галиев сообщил, что на сегодня данный проект реализуется только с МСУ, при этом он не исключает, что им заинтересуются и другие ВУЗы.

Справка УНИАН. Страховая компания «Оранта-Жизнь» основана в 1998 году и специализируется на предоставлении полного спектра услуг по страхованию жизни.

Международный Соломонов университет (МСУ) - одно из крупнейших негосударственных высших учебных заведений Украины - был основан в 1991 году с ориентацией на современные мировые стандарты высшего образования. Учебный процесс в МСУ начался с 1 сентября 1993 года.