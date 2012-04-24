12 тысяч врачей в Украине получат подписку на современные медицинские издания

Киев. 24 апреля. УНИАН. 12 тысяч врачей в Украине – терапевтов и неврологов - получат подписку на современные медицинские издания «Therapia. Украинский медицинский вестник» и «The Lancet Neurology».

Об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в УНИАН, посвященной старту Всеукраинской образовательной кампании «Современные медицинские знания – каждому врачу».

Участники мероприятия сообщили, что в рамках проекта украинские врачи получат подписку на специализированную медицинскую периодику, а также будут иметь возможность посещать практические семинары при участии ведущих украинских специалистов.

Народный депутат, экс-министр по делам семьи, молодежи и спорта Виктор Корж рассказал, что в 2012 году современные медицинские журналы подписаны 12 тысячам врачей – терапевтам и невропатологам.

«В профессии врача отсутствие знаний – это трагедия, которая не может быть компенсирована ни бюджетным финансированием, ни сверхсовременным медицинским оборудованием. Подписка на европейские журналы предоставит врачам доступ к современной информации, к современным наработкам соответствующих отраслей", - отметил В.Корж.

Он также призвал представителей бизнеса приобщиться к сотрудничеству для дальнейшего продвижения программы.

«Ни одно мощное министерство и власть в целом не в состоянии решить в короткий срок ряд проблем, которые накопились за 20 лет независимости. Без современных знаний, без доступа к информации, которая есть в мире, Европе и даже в нашей стране, мы сегодня обречены на отставание. Наша медицина никогда не приблизится к европейской, если наши врачи не будут постоянно не «прямой» связи с наукой и ее достижениями», - подчеркнул В.Корж.

В свою очередь председатель представительства компании «Nycomed: а Takeda Company» в Украине Евгений Заика, подчеркнул, что фармкомпания продолжает развивать программы социальной корпоративной ответственности.

«В прошлом году, с целью обеспечения доступа к качественным медицинским знаниям, в одном из пилотных регионов мы подписали врачей и ФАПы на медицинскую периодику – справочники по фармпрепаратам и тактике лечения. Дальше мы решили развить в этом ключе такую инициативу: в этом году при помощи Международного благотворительного фонда «Ланцет» осмелились на масштабную акцию – подписать 7 тысяч украинских неврологов и 5 тысяч терапевтов», - отметил Е.Заика.

Он подчеркнул, что общая стоимость этой акции - свыше 10 миллионов гривен, поэтому «без партнеров ее реализовать было бы невозможно».