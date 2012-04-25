Правозащитники заявляют об усилении насилия милиции над проститутками накануне Евро-2012

Киев. 25 апреля. УНИАН. Правозащитники заявляют об усилении насилия со стороны правоохранительных органов и фальсификации уголовных дел в отношении проституток накануне Евро-2012.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил руководитель программ политики и адвокатуры Международного благотворительного фонда «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине» Павел Скала.

«По информации самих девушек, которые вовлечены в секс-бизнес именно милиция является второй по рейтингу субъектов насилия после клиентов», - сказал П.Скала и отметил, что это не только физическое, но и психологическое и сексуальное насилие со стороны работников правоохранительных органов.

Присутствующие на пресс-конференции секс-труженицы Оксана, Наталия и Марина рассказали, что осенью прошлого года их задержали сотрудники милиции, унижали девушек, а по прибытии в участок забрали мобильные телефоны и не давали возможности никуда позвонить.

«Когда Наташу в кабинете стали допрашивать, нас специально посадили возле кабинета и двери оставили открытыми. Мы слышали, как ее били, как она плакала», - сказала Марина и добавила, что не могла выдержать издевательств над подругой, поэтому согласилась на условия следователя и подписала протокол, согласно которому она признается в сутенерстве.

При этом она высказала предположение, что их настоящий сутенер имел определенные проблемы с милицией, поэтому они попали в такую ситуацию.

Теперь Марине грозит до 7 лет лишения свободы. «Мы очень переживаем за свою безопасность и знаем своих обидчиков в лицо, и это не только сотрудники милиции», - сказала она.

П.Скала сообщил, что накануне девушки были переселены в другой район столицы, а в ночь на 25 апреля в прокуратуру ими были поданы заявления о совершении преступлений работниками милиции. Также заявления были написаны против сутенеров.

«Не секрет, что здесь очень явно заметны пытки, злоупотребление служебным положением и применение неразрешенных методов следствия», - подчеркнул адвокат Марины Денис Овчаров и заявил, что в случае, если прокуратура рассмотрит заявления девушек, то милиционерам, которые над ними издевались, может грозить до 8 лет лишения свободы.

Также во время пресс-конференции было продемонстрировано видеообращение руководителя Всеукраинской лиги «Легалайф», которая представляет интересы вовлеченных в секс-индустрию, Елены Цукерман.

Она отметила, что сотрудники милиции систематически применяют насилие в отношении проституток, а также фабрикуют уголовные дела в отношении них. Е.Цукерман выразила убеждение, что государство должно положить конец этому.

В то же время, П.Скала отметил, что, по оценочным экспертным данным, сейчас в Украине насчитывается от 52 до 83 тысяч тружениц секс-индустрии. Наибольшее количество - в Днепропетровской, Одесской, Донецкой областях, в Киеве и Крыму.

Он отметил, что репрессивные методы со стороны милиции будут толкать проституток на более рискованные практики предоставления секс-услуг, что будет повышать уровень распространения ВИЧ-инфекции и других болезней.

По информации П.Скалы, уже четвертый год подряд в Украине половой путь распространения ВИЧ-инфекции остается доминирующим – 49% всех официально зарегистрированных случаев.

По данным исследования, в котором в 2011 году приняли участие около 5 тысяч женщин коммерческого секса, около 9% секс-тружениц имели ВИЧ-инфекцию, при этом в Киеве этот показатель составлял почти 24%, в Донецке – 38%, во Львове – 6%.