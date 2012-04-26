Украина на реализацию инициативы "Открытое правительство" может получить от Всемирного банка до 5 млн долларов - эксперт

Киев. 26 апреля. УНИАН. Украина на реализацию Национального плана действий по внедрению инициативы "Партнерство "Открытое правительство" может получить от Всемирного банка до 5 млн долларов.

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН высказал руководитель представительства Transparency International, председатель Секретариата общественного партнерства "Открытое правительство" Алексей Хмара.

"Ряд мировых финансовых организаций, в частности, Всемирный банк готов выделить минимум 5 млн долларов, чтобы Украина должным образом выполнила план действий", - сказал А.Хмара.

По его словам, во время Всемирной конференции стран - участниц инициативы 17-19 апреля в Бразилии Национальный план действий по внедрению инициативы "Партнерство "Открытое правительство" получил самые лучшие оценки международных экспертов.

В свою очередь, советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации Администрации Президента Марина Ставнийчук отметила, что Национальный план действий разрабатывался при участии представителей гражданского общества. "Речь идет о пяти приоритетах. В первую очередь - улучшение качества публичных услуг. Второе направление - это повышение добропорядочности в государстве, и здесь, конечно, речь идет о борьбе с коррупцией, а это направление не может быть находится в отрыве от деятельности СМИ и развития гражданского общества. Следующие - эффективное управление государственными ресурсами, обеспечение национальной безопасности и повышение корпоративной ответственности", - уточнила она.

Руководитель Национального центра электронного управления, заместитель директора ГП "Госинформресурс" Олеся Архипская сообщила, что самый большой объем обязательств - в сфере электронного управления и развития электронной демократии. "Принятие Плана действий на уровне правительства Украины и Руководящего комитета международной инициативы без замечаний - это лишь первый шаг. Впереди - подготовка детального имплементационного и инфомационно-коммуникационного планов с четко обозначенными ответственными лицами до 1 июня 2012 года, и самое главное - реализация инициативы", - убеждена О.Архипская.

Как сообщал УНИАН, Партнерство «Открытое правительство» (ПОП) - многосторонняя международная инициатива, целью которой является обеспечение прозрачности государственного управления, привлечение граждан к участию в его процессах, борьба с коррупцией и использование новых технологий для улучшения государственного управления.

Инициативе положено начало 20 сентября 2011 года во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН, когда 8 стран - учредителей (Бразилия, Индонезия, Мексика, Норвегия, Филиппины, ЮАР, Великобритания и США) подписали Декларацию «Открытое правительство» и объявили свои национальные планы действий.

Чтобы присоединиться к ПОП, страны должны принять Декларацию «Открытого правительства» на уровне правительств, предоставить соответствующий национальный план действий (разработанный при участии представителей гражданского общества) до марта 2012 года и согласиться на независимое оценивание результатов своей деятельности.