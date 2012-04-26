В Украине сложилась критическая ситуация с соблюдением прав адвокатов – законодатели

Киев. 26 апреля. УНИАН. В Украине сложилась критическая ситуация с соблюдением прав адвокатов.

Об этом представители «Ассоциации правоведов Украины», адвокаты Валентин Степюк, Евгений Солодко, Виталий Сердюк и Илья Костин заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Ситуация, сложившаяся с защитой прав адвокатов в Украине, действительно критическая, и желания исправить ее со стороны государства мы, к сожалению, не видим", - сказал В.Сердюк.

Как заявили участники пресс-конференции, в последнее время в Украине нарушаются права адвокатов во время исполнения ими профессиональных обязанностей, участились случаи физического воздействия представителей правоохранительных органов на защитников, а также незаконного возбуждения уголовных дел.

Е.Солодко выразил убеждение, что власть оказывает давление на законодателей.

"То, что сейчас происходит по отношению к адвокатуре со стороны органов государственной власти и правоохранительных органов, напоминает попытки сделать ее послушной", - заявил он.

При этом И.Костин отметил: "Власть предержащим, которые постоянно пользовались и пользуются услугами адвокатов, нужно задуматься, что власть не вечна, а адвокатура - да, и рано или поздно им придется искать кого-то, кто бы их защитил".

По убеждению законодателей, ситуация, в которой оказалась украинская адвокатура, не должна оставаться вне поля зрения представителей законодательной ветви власти и самих адвокатов, которым для защиты своих прав необходимо объединяться и мгновенно реагировать на нарушения.

В то же время представители «Ассоциации правоведов Украины» считают, что внесение соответствующих изменений в законодательство не повлияет на ситуацию. Как объяснил В.Степюк, "ни процессуальный кодекс, ни новый закон "Об адвокатуре", ни любой другой - не выключатель, с поворотом которого все мгновенно изменится".

Подытоживая изложенное, законодатели пообещали подготовить соответствующее обращение к международным институтам, чтобы они начали мониторинг ситуации с соблюдением прав адвокатов в Украине.