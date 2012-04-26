В Киеве 28 апреля пройдет первый тур гран-при Восточной Европы по смешанным единоборствам

Киев. 26 апреля. УНИАН. В Киеве 28 апреля пройдет первый из трех запланированных на этот год туров гран-при Восточной Европы по смешанным единоборствам.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент компании PROFCUkrain Эльхан Велиев.

По его словам, в отборочных турах в каждой из весовых категорий будут определены победители, которые выступят в финальном турнире в конце следующего года.

Э.Велиев отметил, что в каждом из турниров планируется провести около 15 боев.

Особенностью гран-при является то, что география его участников значительна: силами будут меряться бойцы из Украины, России, Беларуси, Польши, Израиля, Молдовы, Азербайджана и Армении.

"Здесь не будут выступать топ-звезды СНГ, здесь будут выступать третьи-четвертые номера. Им надо дать возможность выиграть у таких же, как и они сами, для того, чтобы потом, набравшись опыта, поднявшись в рейтинге, они смогли выиграть у первого", - сказал Э.Велиев.

С украинской стороны в первом туре выступят Андрей Призюк, Сергей Адамчук, Василий Новиков, Владимир Опанасенко, Анатолий Сафронов, Александр Войтенко, Игорь Шпатенко и другие.

Начало состязаний запланировано на 19.00 в МВЦ "АККО Интернешнл" (пр.Победы, 40-б).