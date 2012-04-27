Пострадавшие от строительных афер инвесторы ожидают создания Кабмином межведомственной группы по решению проблем недостроев

Киев. 27 апреля. УНИАН. Пострадавшие от строительных афер инвесторы, которые 25 апреля провели под стенами Кабмина акцию протеста «Марш зонтиков», ожидают создание правительственной межведомственной группы по решению проблем недостроев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил руководитель правозащитного движения «Взаимопомощь» Виктор Медвидь.

По его словам, в ходе акции более 500 пострадавших инвесторов около 40 незавершенных строительством объектов выдвинули требования к правительству создать межведомственную комиссию и созвать совещание для формирования плана действий по решению проблемы недостроев.

В.Медвидь добавил, что пострадавшие инвесторы создали координационный совет, представители которого войдут в межведомственную комиссию.

В свою очередь президент Ассоциации частных инвесторов и собственников Татьяна Шальман отметила, что инвесторам пообещали, что рабочая встреча в Кабинете министров состоится 3 мая. Если в указанный день встреча не состоится, инвесторы обещают снова выйти на акции протеста.

Президент общественной организации «Активинвест» Владимир Никитин сообщил, что на данный момент профильным подразделением секретариата Кабмина разработан проект поручения о создании межведомственной комиссии, которое в ближайшее время должно быть передано на подпись премьер-министру Николаю Азарову.

Он также сообщил, что пострадавшие инвесторы в рамках акции обращались и в Администрацию Президента с тем, чтобы она контролировала и координировала работу межведомственной комиссии с возможной поддержкой законодательной инициативы.

«Мы надеемся, что данный вопрос будет поручен на рассмотрение госпоже Акимовой, которая заведует экономическим блоком и является представителем Президента в Кабинете министров», - добавил В.Никитин.

По словам эксперта ВОО «Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам» Алексея Гончарука, среди требований инвесторов - принятие Кабинетом министров постановления, которым будет утвержден перечень недостроенных объектов, определение критериев, возможно, льгот к пострадавшим инвесторам. А также проведение инвентаризации недостроев, выработка плана действий по каждому объекту, добавил В.Медвидь.

«Сегодня мы хотим внедрить инициативу, согласно которой банкам запретят разорвать кредитные договора, во-вторых, проценты и штрафные санкции по таким кредитным договорам не должны начисляться и взиматься. Человек должен получить какие-то каникулы хотя бы до периода, пока он жилье не получит», - сказал А.Гончарук.

Он также сообщил об инициативе освободить застройщика, который согласится достроить незавершенный объект, от налогового бремени.

Т.Шальман добавила, что среди других инициатив инвесторов - принятие постановления, которым должно быть определено, что если застройщик в течение 3 лет после первого заявления о сдаче дома в эксплуатацию не ведет строительную деятельность на этом объекте, он должен сложить свои полномочия как застройщик и пойти «непосредственно в правоохранительные органы объяснять, куда дел деньги и почему не выполнил обязательства», то есть нести ответственность перед государственными органами.

Задача комиссии - на протяжении месяца разработать нормативно-правовые акты, чтобы «освободить объект от юридической грязи», дать возможность новым инвесторам заходить на объект и продолжать строительство.

В.Медвидь отметил, что, по официальным данным, порядка 120 тыс. семей, а по неофициальным данным, порядка 300 тыс. семей инвестировали средства в строительство домов, которые на сегодня не достроены.

По его оценкам, дефицит жилья в Украине составляет более 289 млн кв. м, а ежегодно в стране вводится в эксплуатацию около 10 млн кв. м жилья. Чтобы решить жилищную проблему, необходимо 1,9 трлн грн, в том числе из госбюджета необходимо в течение 10 лет ежегодно направлять на жилищные программы 19,6 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля под зданием Кабинета министров прошла акция протеста инвесторов, пострадавших от афер жилищного строительства.

Среди участников акции, в частности, были инвесторы строительства жилого комплекса «Дніпровські вежі» по просп. Ватутина, 9 в г. Киев, которые требуют достроить жилой комплекс в течение 10 лет, также инвесторы строительства жилого комплекса по просп. Науки, 66-70 в г. Киеве, строительство которого вела компания «Экосорб». Также инвесторы строительства жилого комплекса по ул. Петра Дехтяренко, 22 в Оболонском районе Киева, инвесторы строительства жилого дома в городе Житомир, пострадавшие от аферы компании «Олвита», инвесторы строительства жилого комплекса на просп. Глушкова, 6 в Киеве, инвесторы строительства жилого комплекса по ул. Здолбуновской, 13 в Киеве, инвесторы строительства жилого комплекса «Гольфстрим» в Борисполе, жилого комплекса «Нектарный» в Обухове, а также жилых комплексов в Севастополе, Боярке, Киеве, Львове и других регионах.