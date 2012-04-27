Жены и адвокаты “Васильковских террористов” настаивают на сфабрикованности дела и требуют освободить их из-под стражи

Киев. 27 апреля. УНИАН. Адвокаты Оксана Мельник и Дмитрий Лошаков, а также жены подсудимых “Васильковских террористов” Анна Мосийчук, Христина Бевз и Наталия Шпара настаивают на том, что уголовное дело является полностью сфабрикованным и нет никаких юридических оснований держать подсудимые под стражей.

Об этом они сообщили на пресс-конференции в УНИАН.

Адвокат О.Мельник отметила, что обвинение в адрес Игоря Мосийчука, Сергея Бевза и Владимира Шпары базируются лишь на предположениях следствия, которое нарушает принцип “презумпции невиновности”. Адвокат заявила, что нет оснований считать, что ее подзащитные будут пытаться уклониться от суда, препятствовать установлению истины по делу или продолжать преступную деятельность, а следовательно содержание под стражей является незаконным.

Защитники сообщили, что в суде допрошены главные свидетели обвинения, которые не предоставили прямых доказательств вины подсудимых. По их словам, больше 20 народных депутатов заявили о готовности взять И.Мосийчука, С.Бевза и В.Шпару на поруки, подсудимый И.Мосийчук имеет серьезные проблемы со здоровьем, однако, несмотря на это все, судья отказался даже рассматривать ходатайство об изменении меры пресечения.

Другой защитник Д.Лошаков заявил, что взрывное устройство, которое является основанием обвинения, было тайно уничтожено в рамках взрыво-технической экспертизы. По его убеждению, это свидетельствует о том, что следствие умышленно скрыло это доказательство, чтобы у защиты и суда не было возможности проверить его достоверность и исследовать во время ознакомления с материалами дела в суде. “Факт уничтожения взрывного устройства дает основания считать, что он вообще был муляжом и не был пригоден к какому-либо взрыву”, – сказал адвокат. Д.Лошаков также сообщил, что результаты других экспертиз установили отсутствие отпечатков пальцев и следов ДНК И.Мосийчука, С.Бевза и В.Шпары на взрывном устройстве и изъятых листовках. Вместе с тем, были обнаружены отпечатки пальцев и ДНК других неустановленных лиц. Таким образом, считают адвокаты, следствие фактически довело непричастность подзащитных к преступлениям, в которых они обвиняются.

Адвокаты и жены подсудимых обвиняют в провластной заангажированности судью, который рассматривает дело. Адвокат Д.Лошаков заявил, что этот судья зависим от власти, находится под давлением властных органов, СБУ, а поэтому не может принимать законных решений. Он сообщил, что его судейские полномочия заканчиваются в августе текущего года, после чего, согласно процедуре, его кандидатуру должна рассмотреть Верховная Рада для утверждения судьей бессрочно. При таких условиях, убежден адвокат, этот судья не может принять решение, которое бы противоречило позиции власти, а поэтому не может принимать участия в этом процессе. “Мы требуем заменить судью на другого и объективно рассмотреть дело”, – сказал Д.Лошаков.

Жена подсудимого С.Бевза Х.Бевз сказала, что ее семья и семьи других двух подсудимых уже 8 месяцев живут в состоянии постоянного стресса. По ее словам, работники СБУ и подконтрольный им судья превратили их жизнь в ад. “Вместо того, чтобы разоблачать реальные преступления, они неумело и нагло фабрикуют уголовное дело против наших мужей”, – сказала Х.Бевз.

Как сообщалось, 22 августа 2011 года в Василькове Киевской области сотрудники СБУ изъяли как будто бы взрывное устройство. Как заявляют адвокаты, это проходило с серьезными нарушениями мер безопасности: люди из помещения эвакуированы не были, а специалист-взрывотехник выносил устройство без защитного костюма, только в латексных перчатках. После этого сотрудники СБУ задержали 5 человек. Утром на следующий день всех отпустили.

23 августа Управление СБУ в Киевской области по факту возбудило уголовное дело. Вечером в тот же день сотрудники СБУ задержали отпущенных накануне депутата Васильковского горсовета С.Бевза и помощника депутата В.Шпару. 24 августа задержали еще одного депутата горсовета И.Мосийчука.

В отношении всех троих было возбуждено уголовное дело о подготовке теракта, а именно взрыва памятника Ленину в городе Борисполь Киевской области. Сам памятник на тот момент уже был демонтирован по решению Бориспольского горсовета.

26 августа всех троих задержанных Соломенский райсуд Киева арестовал на 2 месяца. 18 октября срок содержания под стражей на время следствия продлили до 4 месяцев.

Во время следствия двое свидетелей Алексей Чернега и Юрий Бойко заявили о давлении и истязаниях со стороны работников СБУ с целью получения необходимых показаний против арестованных. Свидетели отказались от своих неправдивых показаний, поскольку они были получены запрещенными УПК методами. В январе 2012 года телеканал ТВi подготовил сюжет, в котором фигурирует отснятый скрытой камерой разговор оперуполномоченного СБУ Дмитрия Ермаковича и свидетеля Ю.Бойко. Работник спецслужбы оказывал давление на свидетеля, чтобы тот изменил показания и снова свидетельствовал против арестованных.

С 16 декабря 2011 года дело находится на рассмотрении Киево-Святошинского райсуда Киевской области. Со времени задержания подсудимые И.Мосийчук, С.Бевз и В.Шпара больше 8 месяцев находятся под арестом в Лукьяновском СИЗО.