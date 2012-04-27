Архитекторы намерены добиваться передачи функций по их профаттестации от Минрегиона профорганизациям

Киев. 27 апреля. УНИАН. Украинские архитекторы намерены добиваться передачи функций по их профессиональной аттестации от Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства профессиональному объединению аттестованных специалистов, которое планируется создать при Национальном союзе архитекторов Украины (НСАУ).

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент НСАУ Владимир Гусаков.

«Предыдущим правительством нам было делегировано право начать аттестацию архитекторов. Эта функция была практически полностью передана союзу архитекторов. Естественно, мы были подотчетны министерству, поскольку государство делегирует нам свои функции... В прошлом году министерство подготовило постановление, и система была распространена на все специальности. Но сама процедурная и структурная схема не состоялась как передача полномочий общественным организациям. Все проходит под жестким контролем министерства, при их участии, по их командным указаниям. Мы будем добиваться изменения этой схемы, создания объединения сертифицированных архитекторов со всеми этими полномочиями и правами», - сказал он.

По оценкам президента НСАУ, в Украине должны пройти аттестацию около 3 тыс. архитекторов, из которых около 900 уже сертифицированы.

Вице-президент НСАУ, председатель Киевской организации НСАУ Вадим Жежерин считает, что также необходимо распространить профаттестацию не только на архитекторов, но и на другие смежные профессии.

По мнению вице-президента НСАУ, директора института «УкрНДІпроцивільсільбуд» Александра Чижевского, процедуру проведения аттестации необходимо доработать с учетом этической составляющей.

В.Гусаков считает, что закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усилению ответственности и совершенствованию государственного регулирования в сфере градостроительной деятельности» несет угрозу существованию проектной системе страны.

Он уточнил, что этот закон предписывает штрафы за допущенные ошибки при проектировании, строительстве, а размер штрафов огромен: для проектировщика — до 17 тыс. грн, а для проектной организации — до 100 тыс. грн.

Президент НСАУ считает, что Государственная архитектурно-строительная инспекция не должна выполнять задачи по определению и взиманию штрафов, поскольку это не ее функции — вмешиваться в проектную или архитектурную деятельность. При этом в законе не прописано никакой дифференциации штрафов в зависимости от допущенных ошибок.

«Удар наносится по архитектору в первую очередь. Если посмотреть на нашу проектную систему, то мы увидим, что она представлена на 90% небольшими архитектурными фирмами... Это грозит гибелью проектной системы Украины, потому что это непомерные штрафы, наложенные неквалифицированными людьми», - подчеркнул он.

В.Чижевский добавил, что архитекторы выступают с инициативой о сотрудничестве с отделениями Госархстройконтроля и готовы предоставить квалифицированные кадры, которые помогут трактовать положения строительных нормативов.

Оценивая год работы архитекторов и проектировщиков с момента вступления в силу закона «О регулировании градостроительной деятельности» и изменения в другие законы в рамках реформы строительной отрасли, архитекторы назвали ряд проблем, негативно сказывающихся на архитектурно-градостроительной сфере.

В частности, В.Гусаков назвал Украину самой отсталой в СНГ страной по обновлению градостроительной документации. По его оценкам, порядка 80% градостроительной документации в Украине (генеральные планы населенных пунктов) не пригодны к применению.

Несмотря на то, что закон о регулировании градостроительной деятельности основывается на зонинге, детальных планах территорий, их разработка практически нигде не ведется, отметил президент НСАУ.

«Это стало причиной той неразберихи, которая сложилась сейчас в сфере градостроительного регулирования, в архитектуре, и причиной разрегулированности системы... Сегодня мы находимся в состоянии полного хаоса в этом плане», - добавил он.

В.Гусаков отметил, что обновленное градостроительное законодательство отбирает у местных органов самоуправления права согласовывать проектную документацию на строительство объектов, таким образом отстраняя муниципалитет от решения проблем формирования среды своих городов.

При этом местные органы, контролирующие вопросы строительства, в частности архитектурно-строительный контроль, органы в сфере охраны памятников, потеряли свои права, поскольку этими вопросами занимаются органы, напрямую подчиненные министерствам.

«Безусловно, эту статью необходимо пересматривать. Нужно вернуть муниципалитетам, городским общинам решение этих вопросов», - считает президент НСАУ.

В свою очередь генеральный директор института «МіськЦивільПроект» Евгений Лишанский выделил проблему бессрочности генеральных планов городов, которые разрабатывались 10-20 лет назад на основе старых нормативов и не могут полноценно работать в существующих рыночных условиях. Он считает, что необходимо скорректировать строительные нормы и правила в сфере градостроительства.

Кроме того, закон о градостроительной деятельности включает необходимость создания градостроительного кадастра и введение системы мониторинга, которые на практике не созданы почти нигде.

Е.Лишанский также акцентировал внимание на проблеме отсутствия квалифицированных кадров в архитектурно-градостроительной сфере на уровне районов и городов.

Вместе с тем, В. Жежерин обратил внимание на уникальную ситуацию, при которой «не органы Главархитектуры, которые должны на основе градостроительной документации выдать условия инвестору на осуществление деятельности на этом участке, контролируют то, что происходит на местах, а органы Госархстройконтроля».

При этом Госархстройконтроль не проверяет проект на соответствие выданным условиям и их выполнение конкретными проектировщиками. «Просто договариваются, получают разрешение на строительство в Госархстройконтроле, который уполномочен сам принимать объекты, без участия архитекторов, местных органов. А кто будет отвечать, если это все упадет?» - отметил В. Жежерин.

Как сообщал УНИАН, 12 марта 2011 года вступил в силу Закон “О регулировании градостроительной деятельности”. Верховная Рада приняла этот документ 17 февраля 2011 г.