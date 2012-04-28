Руководство журнала «Всесвіт» подчеркивает незаконность продажи 60% уставного капитала ООО “Издательский дом «Всесвіт».

Киев. 28 апреля. УНИАН. Руководство украинского журнала иностранной литературы «Всесвіт» подчеркивает незаконность продажи 60% уставного капитала ООО “Издательский дом «Всесвіт».

Об этом заявили руководители журнала на пресс-конференции в УНИАН.

Заместитель главного редактора журнала «Всесвіт» Дмитрий Дроздовский напомнил, что два дня назад в помещение редакции журнала по адресу ул. Г. Грушевского, 34/1 пришли неизвестные лица, которые, «угрожая 83-летнему президенту издательства Олегу Микитенко, начали требовать проведения внеочередного собрания участников общества, отметив, что на этом собрании будет принято решение об избрании нового руководителя».

Д.Дроздовский напомнил, что помещение, в котором находится редакция журнала, принадлежит ООО “Издательский дом «Всесвіт». 40% доли уставного капитала общества принадлежат участникам общества, которые подверглись рейдерской атаке. Соответственно, без их согласия невозможно принять каких-либо решений относительно имущества издательства или органов его управления.

«Президент издательства «Всесвіт» сообщил, что люди, которые пытались захватить помещение, заявили, что они якобы выкупили 60% уставного капитала у других участников», - сказал Д.Дроздовский и добавил, что это не оправдывает действий рейдеров, поскольку действующее законодательство гарантирует право на первоочередную куплю доли общества действительными его членами.

«Вдруг появляются три гражданина, назвались юристами, представителями тех бывших работников «Всесвіту», которые уже давно не работают, но все еще остаются членами общества», - подчеркнул шеф-редактор журнала «Всесвіт» Олег Микитенко и добавил, что эти люди сообщили ему, что помещение отныне не принадлежит журналу.

По словам О.Микитенко, эти люди также сообщили, что бывшие работники продали свои доли, а покупателем выступил предприниматель, с которым связывают историю исчезновения другого известного украинского журнала «Вітчизна», редакция которого находилась в одном доме с «Всесвітом».

«Мы хотим продолжать издавать журнал», - сказал О.Микитенко и сообщил, что через неделю в свет должен выйти тысячный номер.

В свою очередь, главный редактор журнала “«Всесвіт» в 1970-1978 годах, поэт, герой Украины Дмитрий Павлычко призвал работников редакции не покидать помещение. «Вам могут предлагать какое-то помещение, не идите!» - сказал Д.Павлычко, заметив, что никогда бы не подумал, что такое может произойти с этим журналом.

Д.Дроздовский подчеркнул, что редакция журнала уже заручилась поддержкой ряда народных депутатов Украины, КГГА, Министерства культуры Армении, Украинского центра Международного ПЕН-клуба, Академии наук высшей школы Украины и других организаций.

Также накануне руководство журнала подало в Печерский райотдел милиции заявление о рейдерском захвате помещения редакции.

В то же время, на пресс-конференции юрист журнала передал его руководству информацию, что в Печерскую районную госадминистрацию поступил фальшивый протокол собрания от 26 апреля о якобы переизбрании президента ««Всесвіту».

«Рейдеры стучат в двери государственных органов, пользуясь поддельными документами. Обращаемся лично к Президенту Украины с просьбой вмешаться в ситуацию и пресечь незаконные действия рейдеров в Печерской администрации», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля редакция журнала ««Всесвіт» заявила о совершенном накануне рейдерском нападении на нее.

*** Украинский журнал иностранной литературы «Всесвіт» - самый старый украинский литературный журнал, который издается с января 1925 года, основан величайшими украинскими писателями Василием Элланом-Блакытным и Николаем Хвилевым, с художественным редактированием Александро Довженко.

За 85 лет своего существования журнал напечатал полее полтысячи романов, тысячи поэтических подборок, повестей и драматургических произведений, тысячи статей, исследований, эссе, репортажей и интервью авторов из 105 стран мира в переводах с 84-х языков мира.

При журнале «Всесвіт» присуждается престижная литературная премия Ars Translations («Искусство перевода») им. Николая Лукаша.