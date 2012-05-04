В Киеве презентован медиа-портал "Право" для оказания помощи гражданам в случае нарушения их прав

Киев, 4 мая. УНИАН. В Киеве презентован медиа-портал "Право" для оказания помощи гражданам в случае нарушения их прав.

Презентация Интернет-ресурса состоялась сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

"Мы - инициативная группа журналистов, которые устали от лжи со всех лагерей. Нас не удовлетворяет та подача информации, которую мы имеем. У нас возникло достаточно много вопросов, и на них мы пыиаемся самостоятельно найти ответы, увидеть собственными глазами, а как оно было на самом деле? И в действительности ли это так, как подают нам информацию, потребляем ли мы тот продукт, которым нас хотят накормить заинтересованные лица", - сказала журналист медиа-портала Елена Паламарчук.

По ее словам, профессиональные юристы на бесплатной основе будут предоставлять базовые консультации гражданам.

В свою очередь журналист продакшн-студии "V-Tv" Максим Яров отметил, что этот проект было решено начать с расследования событий, происходивших с 20 по 24 апреля в Качановский колонии и были связаны с госпитализацией Юлии Тимошенко из тюрьмы в больницу. "Мы сняли фильм об этом. Этот фильм мы снимали в Качановский колонии и за ее пределами - в Центральной клинической больнице № 5. Съемки проходили на протяжении прошлой недели. Мы собрали мнения всех тех людей, которые 20-23 апреля были непосредственными свидетелями и участниками событий", - уточнил он.

На пресс-конференции также были продемонстрированы фрагменты 15-минутного телефильма, в котором работники Качановский колонии, медицинские сестры, врачи и заключенные рассказывали, как происходила госпитализация Ю.Тимошенко. В частности, один из работников колонии Андрей Парамей, которого экс-премьер обвиняла в нанесении телесных повреждений, отметил, что "нес ее на руках" к карете скорой помощи после того, как Ю.Тимошенко, дойдя до конца коридора, сообщила, что не может больше идти самостоятельно.

Медицинские сестры из приемного и специализированного отделения харьковской больницы также отмечали, что Ю.Тимошенко не жаловалась им на избиение, но отказалась от измерения давления и температуры тела. "Пациентка вела себя спокойно, ни с кем не контактировала, с персоналом вела себя корректно", - рассказали медсестры.

В фильме также приводится высказывание еще одной заключенной Оксаны Мельник, которая находилась якобы в одной палате с Ю.Тимошенко. О.Мельник отметила, что не видела на теле Ю.Тимошенко кровоподтеков, экс-премьер самостоятельно передвигалась по палате. "Я видела - она передвигалась. Я выходила на процедуры и видела ее возле стола и холодильника, но, что она там делала - я не знаю", - сказала заключенная.

В то же время авторы фильма отрицали тот факт, что именно их съемочная группа записывала интервью из сокамерницей Ю.Тимошенко Юлией Абапловой (об этом экс-премьер сообщала в одном из писем из Качановской колонии — УНИАН).

"Этим фильмом мы хотели показать, что возникает много вопросов вокруг этой темы. Мы не хотели бы, чтобы нас относили к какой-то политической силе. Мы просто хотели дать ответы на эти вопросы, чтобы люди думали, какую информацию получают, и чтобы людьми не манипулировали", - резюмировал руководитель общественной организации "Право", майор в отставке, участник боевых действий в Афганистане Виктор Андреев.