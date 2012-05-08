Предприниматели и профсоюзы проведут Национальный форум для консолидации усилий по отстаиванию своих прав

Киев. 8 мая. УНИАН. 15 мая в Киеве пройдет «Национальный форум профсоюзных организаций и предпринимательства», тема форума: «От Налогового до Трудового кодекса. Стратегия превращения украинцев в нацию рабов и нищих».

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель Всеукраинского комитета «Наступ» Руслан Секела.

Он отметил, что участники мероприятия проанализируют ситуацию, сложившуюся в государстве с предпринимательским и общественным движениями с момента принятия Налогового кодекса и обратятся ко всем протестным группам общества с призывом «объединить усилия в борьбе с действующей властью».

Р.Секела подчеркнул, что та борьба, которую вели предприниматели по одиночке, не принесла ожидаемых результатов, и требования бизнеса были проигнорированы властью.

«Фактически есть две цели, которые мы ставим перед Национальным форумом - это консолидация всех предпринимательских общественных объединений, которые еще остались живы после полутора лет расколов, травли со стороны власти, и также Национальный форум объявит максимальную мобилизацию предпринимательских и общественных кругов. - сообщил Р.Секела. - Мы будем обращаться ко всем протестным группам, это чернобыльцы, афганцы, на форуме будут представители фермеров, студентов, для консолидации наших усилий, потому что мы понимаем, что только вместе мы можем достичь каких-то целей»

Также Р.Секела подчеркнул, что Национальный форум возможно является последним шансом принять до парламентских выборов подготовленные предпринимателями изменения в законодательство.

«После выборов мы понимаем, что будет тотальная диктатура и никому ничего не будет интересно», - отметил Р.Секела.

Представитель ВОО «Народный совет» Наталья Шарапова, ссылаясь на данные ООН, сообщила, что на сегодня 80% населения Украины находится за чертой бедности и за прошлый год, год работы нового Налогового кодекса, население Украины обеднело на 10%.

Также она отметила, что в развитых странах налоговые поступления от малого и среднего бизнеса составляют большую долю в общем объеме поступлений в казну страны. В Украине же предпринимательство вынуждено думать не о развитии, а о выживании.

«На сегодняшний день нас поставили в условия выживания. Из 4,2 млн предпринимателей, которые были зарегистрированы в 2010 году, уже почти 2 млн прекратили деятельность или ушли в тень, часть предпринимателей были вынуждены перенести бизнес в другие страны, потому что по существующим законам работать в нашей стране нереально», - сказала Н.Шарапова.