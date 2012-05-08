В Киеве 10-13 мая состоится неофициальный чемпионат Европы по футболу среди любителей, посвященный Евро-2012

Киев. 8 мая. УНИАН. В Киеве с 10 по 13 мая пройдет открытый 5-й неофициальный чемпионат Европы по футболу среди организаций и предприятий, посвященный Евро-2012 и памяти мастера спорта международной категории Анатолия Пузача.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель оргкомитета чемпионата Виталий Тарасенко.

По его словам, в чемпионате примут участие футбольные клубы "Ампир СВ" (Харьковская область), "Фармак-Подол" и "Центробуд" (обе из Киева) и "Маркет-Плейс" (Венгрия).

В ходе пресс-конференции состоялась жеребьевка среди участников соревнований.

По результатам чемпионата будет сформирована сборная Украины среди любителей для проведения второго матча со сборной Польши, который состоится 28 июля 2012 года на НСК "Олимпийский".

Сам чемпионат будет проходить на стадионе учебно-тренировочного комплекса им. В.Банникова при поддержке Госслужбы молодежи и спорта Украины, Федерации футбола Украины. Генеральный распорядитель турнира - газета «Киевский футбол».