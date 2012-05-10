Эксперты представили результаты мониторинговой кампании “Милиция под контролем”

Киев. 10 мая. УНИАН. Эксперты представили результаты общественного наблюдения за повседневной работой милиции “Милиция под контролем”, которое проводилось в 12 областях Украины.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН эксперт Ассоциации украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов Юрий Белоусов, этот мониторинг стал продолжением кампании, которая стартовала как эксперимент в ноябре прошлого года.

На протяжении апреля более 200 активистов и правозащитников из разных регионов Украины проверяли профессиональность действий украинской милиции, в частности, профессиональность работы патрульной службы, доступность и качество работы дежурных частей милиции.

По словам эксперта ассоциации Петра Грибана, наиболее распространенными нарушениями среди патрульных остаются безосновательные проверки документов и незаконные осмотры вещей граждан, они были выявлены в половине случаев мониторинга нарядов патрульной службы.

В около 40% случаев при общении с мониторами патрульные не называли свою фамилию, должность и звание, как того требует закон.

Кроме того, волонтеры отмечают, что в трети случаев милиционеры проявляли недоброжелательное и предвзятое отношение к лицам, с которыми общались. Особенно “отличились” патрульные в Донецкой и Полтавской областях, которые даже угрожали мониторам, сказал П.Грибан.

Также, отметил он, повторный мониторинг показал, что в Крыму, Житомире, Киеве, Кировограде и в Донецкой области требование относительно оборудования дежурных частей милиции пандусами так и не было выполнено.

С другой стороны, в большинстве случаев после посещения волонтерами в дежурных частях милиции появились в свободном доступе книги жалоб, и чтобы к ним добраться, теперь не приходится преодолевать сопротивление постового милиционера.

Эксперт выразил надежду, что МВД исправит те недостатки, на которые указывают мониторы.