Европейская партия готова присоединиться к Объединенной оппозиции для участия в парламентских выборах - Катеринчук

Киев. 10 мая. УНИАН. Европейская партия Украины готова присоединиться к Объединенной оппозиции для участия в парламентских выборах.

Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН народный депутат, лидер Европейской партии Николай Катеринчук.

По его словам, на днях состоялось заседание совета партии, на котором представитель Объединенной оппозиции «зачитал обращение к нашей партии, чтобы мы присоединились как члены Комитета сопротивления диктатуре».

Как сказал Н.Катеринчук, Европейская партия направила «Батькивщине» и «Фронту Змін» «свое согласие на проведение переговоров».

При этом он добавил, что «на сегодняшний день у нас еще не было контактов, наверне, из-за праздников».

Н.Катеринчук выразил надежду, что «12-го числа будет форум, на котором уже, наверное, будут представлены все участники – политические партии Объединенной оппозиции».

Как сообщал УНИАН, 23 апреля партии «Батькивщина» и «Фронт Змін» подписали Декларацию единства для победы на парламентских выборах.

Всего в состав Объединенной оппозиции, которая совместно идет на парламентские выборы 2012 года, вошли шесть партий: «Батьківщина», «Фронт Змін», Народный Рух Украины, «Народная Самооборона», «За Украину!», «Реформы и Порядок».