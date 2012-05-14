Пиреус Банк в Украине запустил услугу мобильного банкинга для Android и iOS

Система Winbank Mobile - это очень легкая и простая в использовании версия онлайн-банкинга для наиболее популярных мобильных платформ

С мая 2012 года все пользователи системы онлайн-банкинга от Пиреус Банка Winbank могут загрузить на свои смартфоны или планшеты, работающие на платформах Android и iOS, мобильную версию интернет-банкинга Winbank Mobile.

Подключиться к Winbank Mobile очень легко: для этого нужно зайти на Android Market или Apple Store и бесплатно скачать приложение. Для входа клиент использует свой логин и пароль доступа в Winbank. Посторонние лица не могут получить доступ к счетам пользователя, поскольку Winbank Mobile не запоминает личные данные клиента, а использование SSL сертификатов и OTP (одноразовых паролей) делают все операции безопасными.

С помощью Winbank Mobile пользователи могут круглосуточно:

• контролировать средства на своих счетах;

• оплачивать товары и услуги в пределах Украины без комиссии банка;

• бесплатно переводить средства между своими счетами;

• проводить платежи за границу;

• найти банкомат или отделение Пиреус Банка на карте.

"Развитие и усовершенствование системы интернет-банкинга является стратегической задачей для Пиреус Банка в Украине, ведь наши клиенты становятся все более мобильными и их требования к банковскому обслуживанию растут. Теперь пользователи Winbank смогут дистанционно управлять своими средствами и через мобильные устройства. Это очень легко и удобно, ведь платформа, на которой разработан Winbank Mobile, получила ряд европейских наград за инновационность, безопасность и удобство интерфейса», - рассказал Илиас Музакис, заместитель директора операционно-организационного департамента Пиреус Банка в Украине.

Winbank Mobile для Android можно скачать по ссылке Winbank Mobile для iOS можно скачать по ссылке Подробную информацию о Winbank Mobile можно получить на сайте Пиреус Банка в Украине или по телефону Контакт-центра банка 0 800 308 8 80 (круглосуточно, бесплатно по Украине со стационарных телефонов).

Справка. Пиреус Банк является одним из ведущих банковских учреждений Южной и Восточной Европы с активами 49,4 млрд евро (по состоянию на 31.12.2011). Основанный в 1916 г., Пиреус Банк сегодня осуществляет деятельность в Греции, Украине, Румынии, Болгарии, Египте, Албании, Сербии, на Кипре, а также в мировых финансовых центрах – Нью-Йорке и Лондоне. Piraeus Bank S. A. является главным учреждением Группы Пиреус Банка (Piraeus Bank Group); в Группу входят 10 банков и 21 компания, которые предоставляют полный спектр финансовых услуг.

Банк является членом Ассоциации украинских банков, Форума ведущих международных финансовых учреждений, участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц, членом Международной торговой палаты в Украине, а также входит в число банков, уполномоченных Пенсионным фондом Украины осуществлять выплату пенсий и денежной помощи.

Пиреус Банк имеет наивысший рейтинг надежности депозитов (оценка «5») от независимого рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг» (последнее обновление рейтинга – 28.04.2012), характеризующий способность банка вовремя и в полном объеме выплачивать вклады.

Банк имеет долгосрочный кредитный рейтинг агентства «Кредит-Рейтинг» на уровне «uaA» с прогнозом «стабильный» (дата обновления – 22.12.2011). Данный долгосрочный рейтинг входит в группу инвестиционных, то есть является одним из самых высоких рейтингов, которые присваиваются банкам, работающим на украинском рынке.

Преcс-служба Пиреус Банка в Украине

Екатерина Калиновская

тел.: +38(067)688-62-12

e-mail: kkalynovska{at}piraeusbank.ua