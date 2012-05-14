Киев, 14 мая. УНИАН. Эксперты "Киевского форума" 25 мая обсудят актуальные проблемы столицы.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила одна из инициаторов мероприятия, автор и ведущая социального ток-НЕшоу "Киевский форум" Рена Назарова.

"Киевлянам уже надоело, что им досаждают мародеры, коррупционеры, то, что власть не только не обсуждает решения, а даже принятые не обнародуют... Киевляне уже готовы формировать свои четкие требования к власти", - сказала Р.Назарова.

По ее словам, обеспокоенность нынешней ситуацией в столице, а главное - небезразличие к ее будущему, сплотила многих специалистов в разных сферах жизни, готовых приложить максимум усилий для того, чтобы к следующей власти в Киеве не допустить непрофессионалов.

В свою очередь, председатель Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Лариса Канаровская назвала недопустимым укрывательство реальных проблем медицинской отрасли с помощью открытия семейных амбулаторий. В частности, речь идет об обеспечении медицинских заведений лекарствами.

"Почему депутаты Киевсовета не контролируют, попали ли бюджетные средства в больницы? Почему депутаты проголосовали за сокращенный бюджет? Медицинские учреждения получили всего 40% средств", - отметила она.

"Киев, город с самым большим городским бюджетом в Украине, имеет чрезвычайный пакет нерешенных экологических проблем. В Киеве отсутствует политика устойчивого развития. В столице работает сейчас непрофессиональная команда, которая не имеет виденья решения проблем", - отметила председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

Директор Института города Александр Сергиенко считает, что для решения проблем община города должна консолидироваться и оказывать давление на власть.

"Последние пять лет бюджет столицы выполняется не более чем на 82%. Так о чем можно говорить? О каком здравоохранении, о каких дорогах, о каких доплатах? Власть наша не является самостоятельной. Депутаты не являются ответственными перед обществом, руководитель города - абсолютно несамостоятельный человек. Пока у нас будет такая власть - мы ни одной проблемы не решим", - считает он.

По результатам открытого экспертного "Киевского форума" планируется принять обращение к будущим кандидатам на должность Киевского городского головы и в депутаты Киевсовета с требованием включить в предвыборные программы конкретные, предложенные экспертами пути решения проблем Киева.