Провластные силы делают из Броваров «тренировочную площадку» для массовых фальсификаций на выборах-2012 - политолог

Киев. 14 мая. УНИАН. Провластные силы делают из Броваров Киевской области «тренировочную площадку» для массовых фальсификаций в ходе выборов 2012 года.

Об этом сказал на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Черные технологии на будущих выборах: региональный срез - Киевская область» политолог Евгений Золотарев.

«Этот 100-тысячный город сейчас превратился в тренировочную площадку по обкатке различных черных технологий», - сказал он.

По словам Е.Золотарева, с 2010 года сложилась грустная тенденция, когда не Донецкий регион, не Закарпатье и не какие-то другие территории становятся эпицентром с точки зрения применения «грязных технологий», административного давления, подделок, а таким регионом становится Киевская область.

Как сказал Е.Золотарьов, ситуация в Броварах и Обухове напоминает печально известную ситуацию в Мукачево, имевшая место на предвыборной гонке 2004 года.

Депутат Броварского городского совета Павел Ризаненко, в свою очередь, сообщил, что в Броварах власть использует в собственных интересах коммунальную прессу.

«По-видимому, Бровары ставят определенный рекорд тем, что коммунальные СМИ используются для представления того, что называется чернухой», - сказал он.

Как сообщил журналист Андрей Качор, в последнее время в Броварах увидели свет две «подделанные под независимые СМИ газеты», имевшие целью опорочить имидж оппозиционного депутата и независимых общественных деятелей и журналистов. В частности, в одной из газет публикации подписаны фамилиями известных в городе журналистов, которые на самом деле этого не писали.

По словам А.Качора, одним из таких изданий стала печатная версия интернет-ресурса журналистских расследований «Маєш право знати». «В марте сайт заявил, что планирует выпускать печатную версию, и журналисты сайта не успели выпустить настоящий первый номер, как по городу распространилась подделка на газету, где были использованы фамилии существующих журналистов, хотя они никаких статей в эту газету не писали», - сказал он.

Как заявил А.Качор, номер газеты был сделан достаточно правдоподобно для рядового читателя, то есть, часть материалов была действительно взята из сайта, а часть материалов, в частности, интервью из П.Ризаненко, было абсолютной выдумкой. «Такого интервью Ризаненко не давал. В этом интервью Ризаненко кичится огромным состоянием, рассказывает о наявности у него многих яхт и предлагает людям протестовать», - сказал А.Качор.

По словам журналиста, газета распространялась ночью. «За ночь город был усыпан газетами. В реквизитах отмечается, что газета вышла тиражом в 30 тысяч екземпляров и, по нашим наблюдениям, приблизительно такой тираж и был», - добавил он.

А.Качор заметил, что, кроме аутентичных материалов из сайта, основной акцент в фальсифицированной газете был сделан на том, чтобы связать независимое издание с определенными политиками и таким образом подорвать доверие читателя.