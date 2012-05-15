Киев. 15 мая. УНИАН. В Украине стартовал новый Интернет-проект "Поэты".

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил автор идеи и режиссер проекта Дмитрий Сан.

"Первые 10 серий мы посвятили украинской национальной сборной по футболу, которая будет играть в финальной части чемпионата Европы. Мы хотим своими стихотворениями поддержать нашу команду, настроить ее на суперигру и помочь ей в победе", - сказал Д.Сан.

По его словам, первая серия проекта уже размещена на официальном сайте проекта — www.poety.com.ua. Режиссер уточнил, что украиноязычные стихотворения для этого проекта писал Александр Высокий, а русскоязычные - группа авторов.

"Я с удовольствием согласился принимать участие в этом проекте, потому что это интересно. Я тоже хочу поддержать наших футболистов. Будем надеяться, что он понравится людям", - добавил актер Дмитрий Ступка.

В свою очередь сопродюсер проекта Александр Омельянов обратил внимание на то, что проект продвигает новую форму поэзии. "Видеопоэзии у нас почему-то практически нет, хотя форма подачи очень интересная. Я не исключаю, что некоторые наши стихотворения станут новыми речевками для наших украинских фанатов", - сказал он.

Д.Сан сообщил, что до начала матчей чемпионата Европы по футболу в Интернете будут размещены 10 серий проекта "Поэты".