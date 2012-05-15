Киев. 15 мая. УНИАН. В Киеве презентовали бесплатную услугу мобильного перевода для иностранцев к Евро-2012.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН рассказал автор проекта Эдуард Багиров.

Он отметил, что на сегодняшний день, когда до проведения матчей Евро-2012 в Украине осталось меньше месяца, актуальной остается большая проблема отсутствия достаточного количества переводчиков, которые бы предоставляли переводческие услуги иностранным футбольным болельщикам. Также, по его словам, очевидно то, что работники большинства государственных служб, таких как МВД, Минздрав, МЧС, не владеют иностранными языками на достаточном для свободного общения уровне. “Люди, которые будут играть основную роль в обеспечении правопорядка и защиты населения во время проведения чемпионата, не смогут в полной мере понять суть проблемы, с которой иностранец может столкнуться в незнакомой для него стране, и оказать ему реальную помощь”, – сказал Э.Багиров и добавил, что, таким образом, неминуемым будет возникновение недоразумений и конфликтных ситуаций, которые оставят в памяти европейцев плохое впечатление об Украине и нанесут удар по имиджу страны на международной арене.

Э.Багиров рассказал, что с целью избежания подобных ситуаций он предлагает проект “Мобильный перевод”, который предусматривает оперативное предоставление переводческих услуг операторами-переводчиками в режиме реального времени с помощью мобильной телефонной связи. Автор проекта предложил президенту УЕФА Мишелю Платини и мэрам украинских городов-хозяев Евро-2012 поддержать предложение предоставления услуг через этот механизм на бесплатной основе во время чемпионата. Э.Багиров уверяет, что в случае принятия предложения иностранцы и представители органов государственной власти Украины и Польши смогут бесплатно получить помощь переводчика на 5 европейских языках: английском, французском, немецком, итальянском и испанском. Для этого будет выделена специальная телефонная линия, с помощью которой звонки будут переадресовываться в call-центр проекта “Мобильный перевод” и будут перенаправляться к нужным им переводчикам. Автор проекта считает, что использование возможностей проекта значительно повысит как уровень организации чемпионата, так и престиж сторон-хозяев Евро-2012 и УЕФА.

Как известно, матчи Евро-2012 пройдут с 8 июня по 1 июля в Украине и Польше.