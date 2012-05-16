Независимые профсоюзы и общественные организации 21 мая проведут в Киеве акцию против проекта Трудового кодекса

Киев. 16 мая. УНИАН. Независимые профсоюзы и общественные организации 21 мая проведут в Киеве акцию протеста "Рабы - не мы, рабы - немы" против принятия правительственного проекта Трудового кодекса.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины, народный депутат Михаил Волынец.

"Около 70 общественных организаций и независимых профсоюзов обратились к премьер-министру Азарову с требованием проведения социального диалога относительно нового проекта Трудового кодекса, доработать его при участии общественности. И только после этого принимать его к рассмотрению. Но существует большая вероятность, что 25 или 26 мая данный закон будет рассмотрен во втором чтении и принят в целом", - сказал М.Волынец.

По его словам, проект Трудового кодекса существенно ухудшает права наемных работников, в том числе речь идет об увеличении количества рабочих часов в неделю, запрещение проведения акций протеста и т. п.

В свою очередь, председатель Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины Вячеслав Рой подчеркнул, что проект Трудового кодекса был согласован только с официальными профсоюзами - Федерацией профсоюзов Украины.

"Наша организация является членом общего представительского органа профсоюзов, который согласовывал Трудовой кодекс. Но ни одно наше предложение не было поддержано. То есть, Трудовой кодекс был согласован формально. Мы требуем от руководства государства признать согласование Трудового кодекса общим представительским органом профсоюзов недействительным и немедленно начать социальный диалог при участии представителей всех всеукраинских профсоюзов", - заявил В.Рой.

Председатель Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства также сообщил, что эта организация заявила о выходе из состава общего представительского органа.

Как сообщил председатель Института "Республика" Владимир Чемерис, акция начнется 21 мая в 9.30 на Майдане Незалежности, откуда ее участники отправятся к Верховной Раде Украины.