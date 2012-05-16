19-летнюю Александру Попову перевезут в немецкую клинику “Шарите”

Киев. 16 мая. УНИАН. Николаевскую жертву насилия 19-летнюю Александру Попову, которая уже 40 дней находится в коме, транспортируют на лечение в Германию в клинику “Шарите”.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили народный депутат, лидер Европейской партии Украины Николай Катеринчук и владелец немецкой газеты Berliner TagesZeitung Рейко Опитц, который принимает участие в оформлении и организации лечения девушки в Германии.

Как сообщил Р.Опитц, уже есть решение о перевозке А.Поповой в ФРГ. В частности, есть письменное заключение врача о необходимости перевозки девушки и предоставлении медицинской помощи в Германии, есть согласие ее матери на продолжение лечения в ФРГ. Также немецкие врачи уже знакомятся с медицинскими документами А.Поповой и определяются относительно необходимой диагностики и дальнейшего лечения.

Кроме того, есть договоренности об использовании спецсамолета немецкой службы срочной медицинской помощи, который имеет на своем борту все необходимое оборудование для обеспечения перелета А.Поповой с учетом ее состояния.

Будут сопровождать девушку при транспортировке трое специалистов из Германии, а также близкая родственница.

Как объяснил Р.Опитц, во время лечения девушки в ФРГ с ней будет находиться не мать, а две родственницы. По его словам, 17 мая начинается судебный процесс, и мать А.Поповой решила остаться в Николаеве, чтобы принимать участие в этом процессе.

Перелет будет осуществляться из Николаева в Берлин и продлится 2,5 часа. После этого спецвертолетом ее переправят в клинику “Шарите”.

“Получит она в Шарите особые возможности медицинской диагностики и ухода”, - заверил Р.Опитц.

По его словам, готовить документы, необходимые для того, чтобы А.Попову перевезли в ФРГ, он начал в середине марта, но окончательно вопрос удалось решить только вчера вечером.

“Особенно господина Катеринчука и Рината Ахметова хочу поблагодарить за помощь на этом пройденном пути, который, как мы сегодня уже знаем, был непростым. А также немецкое посольство в Украине и украинское посольство в Берлине хочу поблагодарить за то, что показали кооперацию в случае с решением вопроса А.Поповой”, - отметил Р.Опитц.

Он предложил Н.Катеринчуку, который постоянно связывался по этому вопросу с немецким посольством и вел переговоры с немецкими врачами, как представителю украинского парламента сопровождать А.Попову во время ее перевозки ее в Германию, чтобы увидеть, в каких условиях и как именно ей будет оказываться помощь.

По информации Н.Катеринчука, перелет девушки финансирует фонд Р.Ахметова «Развитие Украины», а все остальные расходы берет на себя Р.Опитц. Также он будет осуществлять финансирование пребывания в Германии сопровождающих лиц из семьи А.Поповой.

Как отметил Р.Опитц, самолет готов забрать девушку уже сейчас, но у А.Поповой нет загранпаспорта, визы и определенных сопроводительных документов. Также этих документов нет у ее родственников, которые будут находиться с ней во время лечения в Германии. Как только все эти документы будут готовы, девушку сразу транспортируют.

“Дальше будут сложные операции, и здесь нужна сложная аппаратура, оборудование, которое есть в Германии. И Рейко не может его сюда доставить в контейнере, на автобусе или машине. Поэтому вопрос транспортировки стал очень актуальным. Я хотел бы обратиться ко всем уполномоченным органам Украины посодействовать процессу оформления документов. Потому что самое дорогое, что сейчас есть у А.Поповой – это ее жизненное время, и оно на вес золота... Нужно, чтобы не было задержки. Самолет готов вылететь в любой момент, и есть подтверждение, что этот самолет забронирован, уже есть подтверждение об оплате самолета. И я думаю, что сейчас все будет зависеть от того, как быстро мы сможем получить все необходимые документы”, - сказал Н.Катеринчук.

Он сообщил, что один день пребывания девушки в «Шарите» будет стоить около 3 тысяч евро.

Как сообщал УНИАН, 9 марта в Николаеве 19-летнюю А.Попову жестоко избил 22-летний мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело.

На сегодняшний день все расходы на лечение А.Поповой в Украине финансирует фонд Р.Ахметова "Развитие Украины".